Информационно-аналитическое агентство

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    • Роботы на службе ПГК

    02.07.2018

    • «Первая грузовая компания» внедрила программу-робот, которая вместо пользователя собирает из информационных систем ОАО «РЖД» данные по вагонам ПГК. При помощи этого IT-продукта планируется повысить качество управления подвижным составом, сообщают в компании.

    В настоящее время пользователи работают с информационными базами РЖД вручную без возможности обмена данными между автоматизированными системами управления. Для решения этой задачи ПГК и апробировала технологию роботизации процессов (RPA), которая позволит минимизировать трудозатраты специалистов на выполнение однотипных операций.

    «Сейчас специалисты департамента организации перевозок не тратят время на выгрузку данных из систем РЖД, а занимаются сразу анализом и обработкой информации для принятия оперативных решений», – пояснил заместитель генерального директора по оперативной работе ПГК Александр Печурин.

    Кроме того, компания планирует интегрировать платформу RPA с системой SAP, чтобы минимизировать ручной труд пользователей при решении таких сложных процессов как миграция данных и проверка информации.

    «До конца лета мы рассчитываем создать около 10 роботов, которые будут задействованы в качественном тестировании платформы SAP перед ее запуском в промышленную эксплуатацию. В их задачи будут входить дублирование и проверка действий пользователей в нескольких системах во время поэтапного старта и опытно-промышленной эксплуатации SAP. Три робота уже спроектированы и прошли успешное тестирование», – прокомментировал заместитель генерального директора по информационным технологиям Вадим Урьяс.

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