Новое СП Maersk

Две компании в структуре группы Maersk, Maersk Drilling и Maersk Supply Service, создали совместное предприятие Maersk Decom, которое будет специализироваться на выводе из эксплуатации буровых установок.

Учредительные документы были подписаны в апреле. Доли учредителей распределяются в пропорции 50 на 50.

На сегодня полностью сформирована управленческая команда. CEO Maersk Decom назначен Ларс Банке, раньше он работал в Total. Должность Chief Commercial Officer занял Йенс Клит Томсен из Maersk Supply Service, Chief Technical Officer – Карстен Сандер Якобсен из INEOS Denmark.

Офис новой компании находится в датском Люнгбю.

На начальном этапе Maersk Decom готова взять на себя до 80% всего объема работ по выводу нефтегазовых добывающих установок из эксплуатации, включая проектное управление, ликвидацию и консервацию скважин, буксировку плавучих установок и демонтаж подводных конструкций.

В перспективе компания рассчитывает предложить нефтегазовым компаниям комплекс работ полного цикла.

Спрос на свои услуги Maersk Decom видит как в Северном море, где, как ожидается, к 2026 году будет прекращена добыча на более чем 400 участках, так и на глобальном рынке.