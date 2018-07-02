Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Новое СП Maersk

    02.07.2018

    • Две компании в структуре группы Maersk, Maersk Drilling и Maersk Supply Service, создали совместное предприятие Maersk Decom, которое будет специализироваться на выводе из эксплуатации буровых установок.

    Учредительные документы были подписаны в апреле. Доли учредителей распределяются в пропорции 50 на 50.

    На сегодня полностью сформирована управленческая команда. CEO Maersk Decom назначен Ларс Банке, раньше он работал в Total. Должность Chief Commercial Officer занял Йенс Клит Томсен из Maersk Supply Service, Chief Technical Officer – Карстен Сандер Якобсен из INEOS Denmark.

    Офис новой компании находится в датском Люнгбю.

    На начальном этапе Maersk Decom готова взять на себя до 80% всего объема работ по выводу нефтегазовых добывающих установок из эксплуатации, включая проектное управление, ликвидацию и консервацию скважин, буксировку плавучих установок и демонтаж подводных конструкций.

    В перспективе компания рассчитывает предложить нефтегазовым компаниям комплекс работ полного цикла.

    Спрос на свои услуги Maersk Decom видит как в Северном море, где, как ожидается, к 2026 году будет прекращена добыча на более чем 400 участках, так и на глобальном рынке.

    43
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    CMA CGMMaerskМегаконтейнеровоз 21.02.2018 Первый рейс 21-тысячника CMA CGM
    21-тысячник «CMA CGM Antoine de Saint Exupery» отправился в свой первый рейс. Первым портом, куда зашел контейнеровоз-гигант, стал […]
    0
    DamenКруизное судоходствоСПСудостроение 02.07.2018 Damen будет строить круизники
    В сотрудничеству с T. Mariotti
    0
    MaerskMaersk LineАзия - ЕвропаСервис 20.03.2018 Изменения на сервисах Maersk
    На трейде Азия – Европа
    0
    АвстрияМеморандумСотрудничествоСПТрансКонтейнер 21.02.2018 ТрансКонтейнер планирует СП в Австрии
    С Rail Cargo Austria AG
    0
    IBMITMaerskТехнологии 17.01.2018 Maersk и IBM создадут блокчейн СП
    Maersk и IBM намерены создать совместное предприятие, которое станет первой масштабной открытой платформой для обмена информацией и разработки […]
    0
    CMA CGMK LineMaerskMOLOOCLКонтейнеровозы 17.01.2018 Рекордный январь на мегаконтейнеровозы
    Десять мегаконтейнеровозов планируется сдать в эксплуатацию в январе, сообщает World Maritime News со ссылкой на  Alphaliner. Семь контейнеровозов […]
    0
    Kuehne+NagelИнвестицииСПТехнологии 15.01.2018 Kuehne + Nagel создает СП с Temasek
    Kuehne + Nagel и сингапурская инвестиционная компания Temasek подписали меморандум о взаимопонимании. Документ нацелен на создание совместного предприятия […]
    0
    МесторождениеНефтегазСеверное морское пароходство 03.04.2018 Выгрузился на лед
    Теплоход СМП доставил груз для Пайяхского месторождения
    0
    Sakhalin EnergyНефтегазСахалин-2СовкомфлотФлот 27.03.2018 «Евгений Примаков» прибыл на Сахалин
    Многофункциональное ледокольное судно обеспечения «Евгений Примаков» прибыло на Сахалин. Как сообщает Sakhalin Energy, торжественная церемония, посвященная началу работы […]
    0
    Hamburg SuedMaerskКонтейнеры 22.02.2018 Новые контейнеры Hamburg Süd
    Hamburg Süd получил 8 000 новых брендированных контейнеров, построенных на заводе Maersk Container Industry (MCI) в Китае. 40-футовые […]
    0
    Deep SeaMaerskMaersk LineКонтейнерные перевозкиНовороссийск 10.04.2018 Maersk возобновляет океанский сервис на Новороссийск
    Maersk Line в связи с переходом на летнее расписание возобновляет прямой судозаход в Новороссийск на своем океанском сервисе […]
    0
    2018MaerskМартФевральФинансыЯнварь 17.05.2018 Maersk отчитался по-новому
    Вместо привычных данных по компаниям – четыре бизнес-сегмента
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    02.07.2018 Грузы РЖД
    29.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 25
    29.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 25
    29.06.2018 Нулевые пошлины продлят
    28.06.2018 Грузооборот портов Арктического региона РФ
    28.06.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 26, 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    02.07.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2018
    28.06.2018 Новый генеральный в ТрансКонтейнере
    27.06.2018 Новые правила перевозки контейнеров по жд
    27.06.2018 Линии снимают рейс
    26.06.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    25.06.2018 Контейнерооборот Украины
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД