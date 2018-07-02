Женщина на корабле

Решением министра транспорта РФ от 29 июня 2018 года назначена временно исполняющей обязанности руководителя Росморречфлота назначена Надежда Жихарева, Федерального агентства морского и речного транспорта.

Н.Жихарева окончила Московскую государственную академию водного транспорта по специальности «Экономика и управление на предприятии водного транспорта» со специализацией «Государственное управление на транспортном комплексе».

С октября 2002 года по февраль 2012 года занимала различные должности в министерстве транспорта РФ, с февраля 2012 – заместитель директора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса, распоряжением правительства РФ от 3 июня 2016 года № 1136-р назначена заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.