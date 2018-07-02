Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Женщина на корабле

    02.07.2018

    • Решением министра транспорта РФ от 29 июня 2018 года назначена временно исполняющей обязанности руководителя Росморречфлота назначена Надежда Жихарева, Федерального агентства морского и речного транспорта. 

    Н.Жихарева окончила Московскую государственную академию водного транспорта по специальности «Экономика и управление на предприятии водного транспорта» со специализацией «Государственное управление на транспортном комплексе».

    С октября 2002 года по февраль 2012 года занимала различные должности в министерстве транспорта РФ, с февраля 2012 – заместитель директора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса, распоряжением правительства РФ от 3 июня 2016 года № 1136-р назначена заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

     

     

     

     

    168
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    НазначенияРЖД Логистика 20.02.2018 Назначение в РЖД Логистике
    Директор по управлению персоналом перешла из Группы FESCO
    0
    Назначения 08.02.2018 Новый генсек Международной палаты судоходства
    Генеральным секретарем Международной палаты судоходства (ICS) назначен Гай Платтен. На этом посту он сменил Питера Хинчлифа. Г.Платтен приступит […]
    0
    APM TerminalsGlobal PortsНазначенияСовет директоров 28.02.2018 Новый председатель Совета директоров Global Ports
    Совет директоров Global Ports Investments на своем собрании 26 февраля избрал новым председателем Совета CEO APM Terminals Мортена Энгельстофта. […]
    0
    ZimНазначения 14.05.2018 Новый CFO в Zim
    Новым Chief Financial Officer ZIM Integrated Shipping Services Ltd. назначен Хавьер Дестрио. Как сообщили SeaNews в компании, он […]
    0
    БСКНазначенияНовороссийский морской торговый портСултан Батов 02.03.2018 Султан Батов вернулся на БСК
    По информации ООО «Балтийская стивидорная компания», с 5 февраля 2018 года генеральным директором компании назначен Султан Батов. Ранее […]
    0
    Морской торговый порт Усть-ЛугаНазначенияУсть-Луга 16.01.2018 Новый генеральный директор в МТП Усть-Луга
    Генеральным директором АО «Морской торговый порт Усть-Луга» назначен Евгений Савкин. Как сообщили SeaNews в компании, соответствующее решение было […]
    0
    Олерский Виктор АлександровичРосморречфлотЯпония 17.04.2018 Российско-японская рабочая группа по транспорту
    17 апреля в Токио состоялось 5 заседание российско-японской рабочей группы по транспорту. Как сообщили SeaNew в пресс-службе Минтранса, […]
    0
    CEVA LogisticsНазначенияТоп-менеджмент 26.06.2018 Назначение в CEVA Logistics
    Назначен руководитель направления eCommerce
    0
    НазначенияРосморпорт 01.02.2018 Назначение в Росморпорте
    Назначен заместитель генерального директора по капитальному строительству
    0
    Global PortsM&AГруппа ДелоНазначенияОтставкиСовет директоров 12.04.2018 Кандидаты в Совет директоров Global Ports
    По информации Global Ports, на годовом собрании акционеров компании, которое назначено на 14 мая, предлагается избрать Совет директоров […]
    0
    CMA CGMITНазначения 24.01.2018 Назначение в CMA CGM
    Назначен вице-президент по IT и трансформации
    0
    Hapag-LloydНазначенияОтставки 29.03.2018 Отставки и назначения в Hapag-Lloyd
    Наблюдательный совет Hapag-Lloyd одобрил перераспределение ответственности между членами правления компании. CEO Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен будут теперь отвечать […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    02.07.2018 Грузы РЖД
    29.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 25
    29.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 25
    29.06.2018 Нулевые пошлины продлят
    28.06.2018 Грузооборот портов Арктического региона РФ
    28.06.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 26, 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    02.07.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2018
    28.06.2018 Новый генеральный в ТрансКонтейнере
    27.06.2018 Новые правила перевозки контейнеров по жд
    27.06.2018 Линии снимают рейс
    26.06.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    25.06.2018 Контейнерооборот Украины
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД