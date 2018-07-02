Гетеборг продлевает скидки

Администрация порта Гетеборг намерена продлить действие скидки для судов, работающих на сжиженном природном газе.

Напомним, скидка с портовых сборов для судов на СПГ была введена в 2015 году сроком на четыре года.

Теперь Администрация порта хочет продлить ее еще на два года.

В 2019 году, сообщили SeaNews в Гетеборге, скидка для судов, использующих в качестве бункера СПГ, составит 20%.

Число заходов таких судов в Гетеборг растет, отмечают в порту. Если в 2015 году, когда скидку только ввели, их не было совсем, то в 2016 году их было уже 16б а в 2017 году – 111.

В этом году за первые пять месяцев в порт было совершено 56 заходов судов на СПГ, а по итогам всего года их ожидается 135.