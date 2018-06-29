Шахтерск наращивает мощности

«Угольный морской порт «Шахтерск» построил внутреннюю конвейерную сеть длиной 3,1 км.

Морской терминал «Восточной горнорудной компании» «Угольный морской порт «Шахтерск» увеличил протяженность конвейерных линий до 3,1 км. По результатам строительно-монтажных работ к построенной ранее сети добавились еще 2,2 км, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас расширенная система конвейерных лент напрямую связывает 6 складских площадок на территории порта с причальными судопогрузочными машинами. такоерешение позволяет обеспечить беспрерывность подачи угля и избегать простоев в погрузке судов.

«Потребность в дополнительной маршрутизации возникала в связи с практически трехкратным увеличением складских территорий порта, – поясняет исполнительный директор «Угольного морского порта «Шахтерск» Юрий Гвоздиков, – В комплексе с прочими мерами по развитию мощностей это работает на достижение запланированных годовых показателей отгрузки 8 млн тонн». Среди инициатив по дальнейшему развитию инфраструктуры порта также рассматривается возможность строительства еще одной ветки конвейера протяженностью до 400 м.

Новая конвейерная система оснащена решением, препятствующим возникновению угольной пыли, а также металлоуловителями. В местах пересыпов на всей протяженности конвейера из специальных форсунок распыляется вода, а зоны сочленения с погрузочными машинами оборудованы мощными магнитными установками.

«Угольный морской порт Шахтерск» является крупнейшим в регионе угольным терминалом. За 2017 год объемы отгрузки угля здесь составили 4,6 млн тонн. В планах на 2018 год – отгрузить 8 млн тонн. По итогам мая 2018 года на терминале установили месячный рекорд – 1 млн тонн.