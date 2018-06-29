Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Шахтерск наращивает мощности

    29.06.2018

    • «Угольный морской порт «Шахтерск» построил внутреннюю конвейерную сеть длиной 3,1 км.

    Морской терминал «Восточной горнорудной компании» «Угольный морской порт «Шахтерск» увеличил протяженность конвейерных линий до 3,1 км. По результатам строительно-монтажных работ к построенной ранее сети добавились еще 2,2 км, сообщает пресс-служба компании.

    Сейчас расширенная система конвейерных лент напрямую связывает 6 складских площадок на территории порта с причальными судопогрузочными машинами. такоерешение позволяет обеспечить беспрерывность подачи угля и избегать простоев в погрузке судов.

    «Потребность в дополнительной маршрутизации возникала в связи с практически трехкратным увеличением складских территорий порта, – поясняет исполнительный директор «Угольного морского порта «Шахтерск» Юрий Гвоздиков, – В комплексе с прочими мерами по развитию мощностей это работает на достижение запланированных годовых показателей отгрузки 8 млн тонн». Среди инициатив по дальнейшему развитию инфраструктуры порта также рассматривается возможность строительства еще одной ветки конвейера протяженностью до 400 м.

    Новая конвейерная система оснащена решением, препятствующим возникновению угольной пыли, а также металлоуловителями. В местах пересыпов на всей протяженности конвейера из специальных форсунок распыляется вода, а зоны сочленения с погрузочными машинами оборудованы мощными магнитными установками.

    «Угольный морской порт Шахтерск» является крупнейшим в регионе угольным терминалом. За 2017 год объемы отгрузки угля здесь составили 4,6 млн тонн. В планах на 2018 год – отгрузить 8 млн тонн. По итогам мая 2018 года на терминале установили месячный рекорд – 1 млн тонн.

    44
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017АвгустАпрельИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьРоссияСентябрьСтатистика таможниУгольФевральЭкспортЯнварь 12.01.2018 Экспорт угля и кокса
    По итогам 11 месяцев 2017 года объем российского экспорта каменного угля составил 164,1 млн тонн. Это на 11,4% […]
    0
    Железная дорогаИнфраструктурный проектЛавнаМурманскМурманский транспортный узелСоколов Максим ЮрьевичУголь 30.03.2018 Рабочая поезда министра в Мурманск
    Начало строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» и совещание по комплексному развитию Мурманского транспортного узла
    0
    Восточный портЖелезная дорогаИнфраструктураСоколов Максим ЮрьевичУголь 16.04.2018 Министр открыл движение
    Нового железнодорожного парка отправления станции Находка Восточная ДВЖД
    0
    АукционТаллинТерминалУголь 23.01.2018 Порт Таллин продает угольный терминал
    По частям и скопом
    0
    ИнфраструктураПрограммаТаганрогский морской торговый порт 04.05.2018 13,8 млн рублей на развитие
    АО «Таганрогский морской торговый порт» подвел итоги реализации программы развития портовой инфраструктуры за первый квартал этого года. Как […]
    0
    Морской торговый порт Усть-ЛугаОборудованиеУгольУсть-ЛугаЮг-2 19.06.2018 Бульдозером по углю
    Новая техника для штивки угля на терминале «Юг-2»
    0
    ИнфраструктураОлерский Виктор АлександровичПортовые мощностиПорты 28.03.2018 Плюс 28 млн тонн в 2018 году
    В.Олерский о развитии портовых мощностей
    0
    ВладивостокНаходкаТерминалУголь 30.01.2018 Перевалка угля в Находке сократится на 50% зимой
    Вр.и.о губернатора Приморья Андрей Тарасенко
    0
    ОборудованиеСахалинУголь 11.04.2018 Новое оборудование в Шахтерске
    Для рекордов
    0
    СахалинУголь 10.04.2018 Открыта навигация в Шахтерске
    «Угольный морской порт Шахтерск» открыл навигацию. На морском терминале «Восточной горнорудной компании» отгрузили первое судно. Сухогруз «GladMark» дедвейтом […]
    0
    ИнвестицииИнфраструктураПриморский крайСтратегия 18.04.2018 Стратегия развития портовой деятельности
    В Приморском крае
    0
    Морской торговый порт Усть-ЛугаПогрузчикУголь 06.04.2018 Новые погрузчики в Усть-Луге
    Для работы с углем
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    29.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 25
    29.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 25
    29.06.2018 Нулевые пошлины продлят
    28.06.2018 Грузооборот портов Арктического региона РФ
    28.06.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 26, 2018
    25.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 24
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.06.2018 Новый генеральный в ТрансКонтейнере
    27.06.2018 Новые правила перевозки контейнеров по жд
    27.06.2018 Линии снимают рейс
    26.06.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    25.06.2018 Контейнерооборот Украины
    25.06.2018 Российско-корейский ж/д меморандум
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД