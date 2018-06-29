Сотрудник NYK Line покорил сердце принцессы

Японская принцесса Аяко объявила о том, что что выйдет замуж за простого человека и, в соответствии с японским законодательством, откажется от королевского титула. Как сообщает CNN со ссылкой на Управление императорского двора, избранником принцессы стал сотрудник судоходной компании NYK Line 32-летний Кей Мория.

Помолвка пары намечена на 12 августа, а официальная церемония бракосочетания состоится 29 октября в Токио.

Как отмечает CNN, за последние два года это второй случай, когда принцесса решилась расстаться с императорским титулом ради того, чтобы выйти за простолюдина. Ранее было объявлено о помолвке принцессы Мако, которая в отличие от Аяко является прямым потомком правящего императора – она старшая внучка императора Акихито.

И, хотя женщины не наследуют трон, потеря принцессами титула создает для остальных членов императорской фамилии определенные сложности – их остается всего 17, и им будет тяжелее справляться со своими обязанностями. Учитывая планирующееся отречение императора Акихито, парламент Японии принял резолюцию с призывом к правительству рассмотреть возможность не лишать принцесс статуса членов императорской семьи – даже если они решат выйти замуж за простолюдинов.