 Современные реалии и логистика

Как меняются тенденции развития транспортно-логистического бизнеса, действительно ли иностранные клиенты предпочитают иностранных же подрядчиков, почему нельзя списывать со счетов железнодорожные перевозки и как выдерживать большие нагрузки в работе – свои опытом делится ведущий специалист по логистике «Канавара Групп» Ксения Ткачук.

Ксения, Вы можете объяснить, почему иностранные клиенты работают, как это принято считать, только с иностранными логистическими операторами?

Вот именно, до сих пор принято считать, что иностранные компании работают только с логистическими операторами уровня DHL или Schenker.

Действительно, когда в России только начинал складываться регулярный рынок и вместе с ним логистика, крупные компании, приходящие в Россию, доверяли свои перевозки тем, с кем уже сложились отношения на мировом уровне, скажем, менеджер-экспат из французской «Вимм-Билль-Данн» в силу привычки и собственного стандартного опыта скорее подпишет контракт с французским логистическим оператором, имеющим собственный офис в России, чем доверит транспорт хорошей, но неизвестной ему локальной компании, пусть и существующей долгое время.

Но я вижу вполне успешные примеры вхождения российских экспедиторских фирм в цепочку поставок иностранных холдингов. Примеры приводить не буду, скажу лишь, что российские экспедиторы давно и удачно научились работать не только не хуже интернациональных логистических операторов, а еще и превосходят их универсальный подход за счет большей гибкости, знания национальных особенностей, умения, в конце концов, говорить на языке клиента. И я имею в виду не только английский язык, без которого никакая логистика невозможна, но и уровень customer service, который требуется для работы с иностранным клиентом.

Нет ничего удивительного в том, что то, что десять лет назад было новинкой, теперь стало обычной практикой. Но ведь и сегодня логистам есть над чем работать и чему учиться?

Разумеется! Когда я только начинала работать на последних курсах Академии, как раз около десяти лет назад, сам рабочий процесс был в основном построен на диком количестве разнообразных бумаг. Конечно, были компьютеры и мобильная связь, но практически всё дублировалось на бумажных носителях и, например, вывезти контейнер без передачи бумажного разрешения от агента линии в порт было невозможно, а чем больше листов, тем выше число сбоев и простоев из-за отсутствия или неверного оформления этих бумаг.

Сейчас, по сравнению с тем, что было раньше, логистика стремительно шагнула в 21 век. Электронные системы обмена данными, разнообразные мессенджеры, цифровые подписи, глобальные системы «агент-клиент» многократно облегчают нам жизнь.

И на протяжении этих десяти лет, и сегодня, вообще каждый год и каждый день мы чему-то учились, учимся и, безусловно, будем учиться. Тут ещё хотелось бы отметить, что логистика всегда была завязана прежде всего на общении человека с человеком, и успех такой коммуникации глобально не зависит от интернета и всех его возможностей, основное всегда остается за специалистом: уметь слышать клиента и вести профессиональный диалог, этому тоже необходимо учиться, если хочешь чего-либо достичь в своей работе.

Есть такая тенденция, что многие сильные логисты уходят в консалтинг. Почему?

В нашей стране эта тенденция пока развита слабо, как и сам консалтинговый бизнес развит не так, как, допустим, в Европе. Нет сложившейся практики использования консалтинговых услуг у крупных производственных или торговых предприятий, а мелким это просто не нужно, все привыкли создавать логистику в режиме «тушения пожара»: есть потребность –подбирается транспорт, когда его становится много, набирается персонал для управления и так далее. Но да, консалтинг, как и многие мировые тенденции развития бизнеса, приходит и в нашу реальность. Сильные специалисты, которые уже прошли все этапы работы с конкретной практикой, стремятся перейти на более высокий уровень – разработать универсальные алгоритмы, адаптировать системы управления цепью поставок под нужды конкретного клиента, это интересное продолжение карьеры, и я легко могу понять такую смену профессионального вектора. Но настоящий профессионал не останавливается, нельзя назвать консалтинг «тихой гаванью», это скорее «передовая логистического фронта», и находиться на передовой нужно, лишь обладая самыми свежими идеями и самыми сильными навыками.

Ксения, каким образом работа отдела логистики влияет на стоимость потребительских товаров?

Есть такое базовое утверждение из общего курса экономики: «Сделка не считается завершённой, пока товар не доставлен от продавца к покупателю», поэтому, я бы сказала, что наша работа напрямую влияет и на клиента-заказчика, и на конечного потребителя товара, который мы доставляем. Так, удешевление логистической составляющей может снизить конечную стоимость потребительских товаров, и наоборот, если груз, предназначенный к продаже в рознице (а таких грузов мы возим немало), простоял в порту или аэропорту дольше обычного, то все логистические издержки (хранение, штрафы и прочее) будут в конечном счете переложены на плечи потребителя.

Также, есть грузы, которые необходимо доставлять к определенному сроку и ни в коем случае не позже, например, сезонные коллекции одежды, школьные товары, да те же мангалы для шашлыков.

Если партия такого груза задерживается, то заказчик несёт колоссальные убытки по своим контрактам поставки. Так что работа нашего отдела – это ключ к успеху всей компании, и это очень большая ответственность, потому что логистика – это то, с чего всё начинается и чем всё заканчивается, цементирующая основа, так скажем. И хорошо бы, чтобы этот цемент был прочным, надёжным.

Хотели еще спросить о железнодорожных перевозках. Стоит ли продавать эту услугу или она уже не столь прибыльна?

Далеко не секрет, что в некоторые части нашей страны иначе, чем по железной дороге, просто не добраться, да и понятие мультимодальная перевозка включает в себя те виды транспорта, которые необходимы с точки зрения оптимального решения, поэтому опции «стоит или не стоит» продавать, просто нет.

Скорее, так: железнодорожный сервис необходимо продавать клиентам в тех случаях, когда клиента устраивают сроки, стоимость и те риски, которые несет в себе ж/д транспорт.

Также в последнее время очень активно развиваются прямые поезда из Китая в Европу и Россию, а ещё смешанные доставки, например, море+поезд, поезд+авто, связывающие Азию и европейские страны. И при всей сложности сервиса, сложности трансграничных переходов, национальных особенностях стран маршрута, могу сказать, что железная дорога уже реально конкурирует с классическим морем, если конечная доставка товара, например, в Москву или в ещё более отдалённые от морских портов города.

Поэтому просто необходимо наряду с морским транспортом предлагать железнодорожный, если речь идет о банальной доставке из Китая. Конечно, с железной дорогой работать сложнее, но сложнее не значит хуже, просто для каждой услуги есть своя конечная цена, и добавочная стоимость, которая в неё входит, формируется в том числе из умений, знаний и затрат рабочего времени логиста, который организует тот или иной вид доставки.

Хороший логист — прежде всего отличный переговорщик, который умеет общаться и с контрагентами, и с водителями. Как вам удаётся находить подход к каждому?

Это совершенно не сложно! Надо сохранять спокойствие, быть верным своему слову, не забывать о нуждах конкретного человека и, наверное, пользоваться интуицией как инструментом.

Эффективному общению даже учат на каких-то тренингах, но я думаю, умение ладить с людьми – это прежде всего опыт жизненный и профессиональный, нужна определённая твёрдость, умение сказать «нет» или убедить в чём-то, гибкость, уважение к собеседнику и понимание ситуации. Конечно, водителю, который заблудился на подъезде к складу, наплевать, каким языком ты ему объяснишь, как выехать к нужному повороту, тут нам обоим важен лишь быстрый результат, но вот менеджеры крупных компаний очень чувствительны к тому, каким тоном и какими словами ты с ним говоришь.

Можно ли работать логистом всю жизнь? Какие качества эта профессия воспитывает в человеке?

Почему бы и нет? Конечно, логистика – это сложная стрессовая работа, в которой «профессиональное выгорание» в порядке вещей, но если ты по складу характера способен выдерживать серьёзные нагрузки, находить выходы из безвыходных ситуаций, просыпаться иногда в шесть утра от каких-то не самых приятных звонков… Почему бы и нет. У любой медали есть обратная сторона: логистика воспитывает крепкие характеры, «закаляет» нервы и дарит тысячу новых знакомств по всему миру. Так что, вполне возможно всю жизнь быть в одной профессии, если она тебе по душе.

Семейные психологи утверждают, что девушка никогда не будет полностью удовлетворена своей работой, если не получит за неё хорошую оценку от своей семьи. Они правы?

Не могу однозначно ответить на этот вопрос. С одной стороны, семейные психологи не совсем правы, мне кажется, признание необходимо не только девушке, а каждому работающему члену семьи. Молодой женщине, ее мужу, бабуле-пенсионерке, которая подрабатывает курьером.

Но, с другой стороны, я согласна с этим утверждением в том плане, что, если женщина в семье занимается серьёзным делом, работает наравне с мужчинами, то ей особенно важны поддержка, понимание и помощь. Потому что иногда прийти с работы после тяжелого дня в десять вечера и что-то ещё делать по дому… Даже разговаривать иногда просто не хочется, вот тут и требуются понимание и поддержка близких. И это я говорю не только о работе в логистике, а о любой профессии, которой женщина увлечена всерьез.