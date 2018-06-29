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    • Совкомфлот и Новатэк подписались на СПГ-проекты

    29.06.2018

    • Группа компаний «Совкомфлот» и ПАО «Новатэк» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспортного обеспечения проектов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и других арктических проектов компании «НОВАТЭК».

    Подписи под документом поставили председатель правления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк и председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон.

    По информации «Совкомфлота», соглашение предусматривает организацию и обеспечение транспортировки углеводородов (СПГ, газовый конденсат), производимых в рамках проектах «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2».

    Для достижения высоких стандартов качества морской транспортировки и контроля капитальных затрат и операционных расходов планируется внедрить централизованную систему управления флотом судов по единым стандартам технического менеджмента.

    «Наше уникальное партнерство с «Совкомфлотом» позволит оптимизировать транспортировку СПГ в Арктике газовозами ледового класса. Для реализации долгосрочной стратегии развития «Новатэка» по производству более 55 млн тонн СПГ в год к 2030 году, перед нами стоит задача создания эффективной модели морской транспортировки по Северному морскому пути, – сказал, комментируя соглашение, Л.Михельсон. – Объединение наших усилий с «Совкомфлотом», одним из мировых лидеров в сфере морской транспортировки в районах со сложными ледовыми условиями, позволит нам добиться максимальной эффективности в управлении транспортными затратами».

    «В работе над новым проектом с компанией «НОВАТЭК», имеющим важное народнохозяйственное значение, наши специалисты в полном объеме используют опыт, знания и инженерные наработки, накопленные в результате эффективной и безопасной эксплуатации ледокольных танкеров, специально разработанных и построенных по заказу «Совкомфлота» для транспортного обеспечения крупных нефтегазовых проектов – «Варандей», «Приразломное», «Новый порт», «Ямал СПГ», реализуемых в Арктической зоне Российской Федерации», – сказал С.Франк.

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