Нулевые пошлины продлят

На сайте правительства РФ опубликовано постановление правительства от 27 июня 2018 года №737 «О продлении срока действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу».

Нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу была установлена в 2016 году сроком до 1 июля 2018 года. Новым постановлением срок ее действия продлён до 1 июля 2019 года – в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке.

Согласно справке к постановлению, даже при высоких темпах экспорта зерна в текущем сельскохозяйственном году в закромах страны остаются значительные запасы зерна, которые оказывают давление на внутренний рынок.

Ранее Минсельхоз заявлял, что на конец сезона 2017-2018 года прогнозируются рекордные переходящие запасы зерна в объеме около 18,5 млн тонн (на 1 июля прошлого года – 15,4 млн тонн).

По прогнозам, в новом сельхозсезоне 2018-2019 годов урожай будет не меньше – 110 млн тонн. Экспортный потенциал оценивается более чем в 50 млн тонн, в том числе пшеницы – в 38 млн тонн.

Напомним, что урожай зерна в чистом весе в России в 2017 году составил 134,1 млн тонн, что на 112% больше итогов сельхозгода 2016.

По итогам января-апреля 2018 года Россия экспортировала чуть более 13 млн тонн пшеницы и меслина, на 59,7% больше, чем за аналогичный период прошло года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться ниже.

Постановление