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    • Новый RMG на Юге-2

    29.06.2018

    • На терминал «Юг-2» Морского торгового порта Усть-Луга поступил новый контейнерный перегружатель на рельсовом ходу RMG грузоподъемностью 50 тонн, сообщили SeaNews в порту. Стоимость оборудования составила 4 млн евро.

    Кран был изготовлен на заводе Baltic Cranes Industry в Литве и доставлен на «Юг-2» в разобранном виде специальным судном. При выгрузке конструкций на причал были задействованы мобильные краны Liebherr из парка МТП Усть-Луга.

    Сборку планируется осуществить в течение полутора месяцев. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2018 года.

    Новая техника предназначена для обработки генеральных грузов и контейнеров и позволяет обрабатывать железнодорожный фронт на 150 вагонов одновременно.

    Кран оснащен инновационной подъемной техникой, обеспечивающей бесперебойность и оперативность грузоподъемных работ: спредером для перегрузки контейнеров, крюковой подвеской грузоподъемностью 50 тонн и магнитом для обработки стали: слябы, листовая сталь. Для обеспечения эффективности рабочего процесса перегружатель оборудован специализированной техникой позиционирования груза.

    По информации компании, за первое полугодие 2018 года МТП Усть-Луга приобретены и введены в эксплуатацию пять фронтальных погрузчиков Case, две судопогрузочные машины Samson Quarcon, три манипулятора Sennebogen и два гусеничных бульдозера Case.

    В ближайшее время ожидается поступление стрелового самоходного крана на пневмоколесном ходу Liebherr.

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