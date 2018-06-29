Новый состав совета директоров FESCO

Вчера в Москве прошло годовое общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» (головная компания Транспортной группы FESCO), на котором акционеры избрали новый состав Совета директоров и рассмотрели другие вопросы повестки дня, сообщает пресс-служба компании.
В новый состав Совета директоров вошли девять человек:
- Шагав Гаджиев;
- Марк Гарбер;
- Наталья Изосимова;
- Александрс Исуринc;
- Дэнис Кант Мандал;
- Константин Кузовков;
- Константин Курланов;
- Лейла Маммед Заде;
- Дмитрий Швец.
Состав Совета директоров не претерпел существенных изменений: из него вышел Клайв Денис Боуд, новым членом Совета директоров стал Шагав Гаджиев.
Акционеры также избрали ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» в составе пяти человек, утвердили АО «КПМГ» аудитором ПАО «ДВМП» на 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2016 год, Положение об Общем собрании акционеров и Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новых редакциях.
Акционеры не приняли решения по вопросам утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и годового отчета ПАО «ДВМП» за 2017 год.
Ранее ПАО «ДВМП» сообщало, что, несмотря на завершенность основных аудиторских процедур, касающихся бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год, откладывает получение и раскрытие аудиторского заключения по отчетности за 2017 год, а также публикацию консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета за 2017 год до завершения реструктуризации существующей финансовой задолженности.