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    • Новый состав совета директоров FESCO

    29.06.2018

    • Вчера в Москве прошло годовое общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» (головная компания Транспортной группы FESCO), на котором акционеры избрали новый состав Совета директоров и рассмотрели другие вопросы повестки дня, сообщает пресс-служба компании.

    В новый состав Совета директоров вошли девять человек:

    • Шагав Гаджиев;
    • Марк Гарбер;
    • Наталья Изосимова;
    • Александрс Исуринc;
    • Дэнис Кант Мандал;
    • Константин Кузовков;
    • Константин Курланов;
    • Лейла Маммед Заде;
    • Дмитрий Швец.

    Состав Совета директоров не претерпел существенных изменений: из него вышел Клайв Денис Боуд, новым членом Совета директоров стал Шагав Гаджиев.

    Акционеры также избрали ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» в составе пяти человек, утвердили АО «КПМГ» аудитором ПАО «ДВМП» на 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2016 год, Положение об Общем собрании акционеров и Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новых редакциях.

    Акционеры не приняли решения по вопросам утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и годового отчета ПАО «ДВМП» за 2017 год.

    Ранее ПАО «ДВМП» сообщало, что, несмотря на завершенность основных аудиторских процедур, касающихся бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год, откладывает получение и раскрытие аудиторского заключения по отчетности за 2017 год, а также публикацию консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета за 2017 год до завершения реструктуризации существующей финансовой задолженности.

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