Новый гендиректор Global Ports

С 16 июля генеральным директором Global Ports Investments PLC назначен Владимир Бычков, сообщили SeaNews в Global Ports.

До настоящего назначения В.Бычков возглавлял ООО «Рускон», ключевой контейнерно-логистический актив Группы компаний «Дело», ранее в 2004-2009 годах был генеральным директором ГК «Дело».

Михаил Логанов, покидающий должность генерального директора Global Ports, подтвердил готовность в течение переходного периода до 30 сентября 2018 года работать совместно с В.Бычковым в качестве советника.

«Владимир Бычков – человек хорошо известный в отрасли, с отличной профессиональной репутацией, полученной благодаря огромному опыту и превосходному знанию транспортно-логистического бизнеса России. Мы очень рады, что он займет ключевую должность в Компании. Его опыт и знания будут очень ценны для реализации стратегии Global Ports по увеличению объемов перевалки контейнерных и навалочных грузов на терминалах Компании при сохранении задачи по снижению долговой нагрузки», – отметил, комментируя назначение, председатель Совета директоров Global Ports Мортен Энгельстофт.

«Я бы хотел также поблагодарить Михаила Логанова за его значимый вклад в развитие Группы Global Ports в должности генерального директора и ранее – финансового директора. Под его руководством Компания добилась существенного роста грузооборота в последние 12 месяцев. Он также сыграл важную роль в повышении эффективности работы Global Ports, продолжив выполнение программы по централизации бизнеса. Мы желаем ему успехов в его дальнейших проектах», – сказал он.

В.Бычков работает в группе компаний «Дело» с 2000 года. Он начал карьеру с должности экспедитора, в 2003 году был назначен на должность заместителя генерального директора по закупкам и услугам бункеровки. В 2004-2009 гг. был генеральным директором Группы компаний «Дело», занимаясь сделками M&A, вопросами стратегического партнерства и привлечения финансирования. В июле 2010 года занял должность президента ООО «Рускон», контейнерно-логистического актива ГК «Дело».

В.Бычков имеет два высших образования – юридическое (Академия Министерства государственной безопасности РФ) и экономическое (Финансовая академия при Правительстве РФ), а также успешно закончил программу МВА для руководителей Школы бизнеса Московского государственного университета.

Является членом Экспертно-консультативного совета по таможенной политике при ФТС России.

Напомним, сделка по приобретению доли в Global Ports Группой «Дело» была закрыта в декабре прошлого года.