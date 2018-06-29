Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Еще один 20-тысячник COSCO

    29.06.2018

    • COSCO Shipping приняла в эксплуатацию контейнеровоз, построенный на верфи Nantong COSCO KHI Ship Engineering (NACKS). Судно вместимостью 20 тыс. TEU получило название «COSCO Shipping Capricon». Его длина составляет 400 м, ширина – 58,6 м, осадка – 30,7 м, дедвейт – 197 тыс. тонн.

    Это третий контейнеровоз из четырех, которые были заказаны COSCO Shipping на верфи NACKS: в январе этого года были сданы в эксплуатацию «COSCO Shipping Aries» и C»OSCO Shipping Leo», напоминают в компании. Отмечается, что «COSCO Shipping Capricon» был построен быстрее, чем предыдущие два судна, тем самым на верфи NACKS был установлен рекорд по срокам строительства судов типа ULCS.

    Всего же COSCO Shipping строит девять 20-тысячников на верфях SWS, NACKS и Dalian Shipbuilding Industry, и «COSCO Shipping Capricon» – шестой контейнеровоз из серии новостроев.

    «COSCO Shipping Capricon» начнет работу в середине июля на средиземноморском трейде в Европе на сервисе AEU3.

    До ноября этого года COSCO Shipping намерена обновить AEU3, заменив 11 судов вместимостью 13 тыс. TEU, задействованные на сервисе в настоящее время, на контейнеровозы в 20 тыс. TEU.

    56
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    HMMГлобальноЗаказКонтейнерные перевозкиКонтейнеровозыМегаконтейнеровоз 06.06.2018 Мегазаказ на мегаконтейнеровозы
    HMM построит двенадцать 23-тысячников и восемь 14-тысячников
    0
    Hyundai Heavy Industries MaerskКонтейнеровозыНовострой 20.02.2018 Два опционные 15-тысячника Maersk
    Maersk Line построит два контейнеровоза вместимостью 15 000 TEU, заказанные в опционе еще в 2015 году. Как сообщает […]
    0
    DSMEHyundai Heavy Industries Hyundai Merchant MarineSamsungКонтейнеровозы 10.04.2018 3 млрд долларов на 20 контейнеровозов
    Во втором квартале этого Hyundai Merchant Marine (HMM) разместит заказы на строительство 20 контейнеровозов, сообщает Yohnap со ссылкой […]
    0
    ИмянаречениеНовостройСовкомфлот 05.02.2018 На передовых геополитических рубежах
    В Петербурге прошла торжественная церемония имянаречения многофункционального судна ледового класса «Евгений Примаков», построенного на верфи Arctech Helsinki по […]
    0
    OOCLМегаконтейнеровозНовострой 17.01.2018 Шестой 21-тысячник OOCL
    Orient Overseas Container Line (OOCL) приняла сегодня в эксплуатацию мегаконтейнеровоз «OOCL Indonesia». Вместимость судна составляет 21 413 TEU. […]
    0
    NYKГазовозНовострой 29.01.2018 NYK построит газовоз для EDF LNG Shipping
    NYK и EDF LNG Shipping, дочерняя компания Electricité de France (EDF), заключили договор фрахтования газовоза сроком на 7 […]
    0
    COSCOКонтейнеровозыНовострой 29.01.2018 Второй китайский 20-тысячник сдан в эксплуатацию
    COSCO Shipping Lines приняла в эксплуатацию второй контейнеровоз вместимостью 20 000 TEU. Как сообщает World Maritime News, церемония […]
    0
    ContainershipsКонтейнеровозыНовострой 19.02.2018 Containerships спустил на воду контейнеровоз на СПГ
    Containerships спустил на воду контейнеровоз, работающий на сжиженном природном газе. Судно построено на китайской верфи Wenchong Shipyard и […]
    0
    Yang MingКонтейнеровозыНовострой 08.05.2018 Yang Ming зафрахтует 10 контейнеровозов
    У Costamare и Shoei Kisen
    0
    TeekayНовостройСПГТанкерТехнологии 05.06.2018 Новое поколение челноков Teekay
    E-Shuttle от слова environmentally friendly
    0
    DFDSЗаказНовостройПаромные перевозкиРо-ро 14.06.2018 DFDS заказал новый паром
    DFDS разместил заказ на строительство нового грузового парома на верфи Jinling в Китае. По информации компании, сдача судна […]
    0
    COSCOЖелезная дорогаКитайРоссия 16.01.2018 Первый поезд COSCO
    Из Китая в Россию
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    29.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 25
    29.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 25
    29.06.2018 Нулевые пошлины продлят
    28.06.2018 Грузооборот портов Арктического региона РФ
    28.06.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 26, 2018
    25.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 24
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.06.2018 Новый генеральный в ТрансКонтейнере
    27.06.2018 Новые правила перевозки контейнеров по жд
    27.06.2018 Линии снимают рейс
    26.06.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    25.06.2018 Контейнерооборот Украины
    25.06.2018 Российско-корейский ж/д меморандум
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД