Еще один 20-тысячник COSCO

COSCO Shipping приняла в эксплуатацию контейнеровоз, построенный на верфи Nantong COSCO KHI Ship Engineering (NACKS). Судно вместимостью 20 тыс. TEU получило название «COSCO Shipping Capricon». Его длина составляет 400 м, ширина – 58,6 м, осадка – 30,7 м, дедвейт – 197 тыс. тонн.

Это третий контейнеровоз из четырех, которые были заказаны COSCO Shipping на верфи NACKS: в январе этого года были сданы в эксплуатацию «COSCO Shipping Aries» и C»OSCO Shipping Leo», напоминают в компании. Отмечается, что «COSCO Shipping Capricon» был построен быстрее, чем предыдущие два судна, тем самым на верфи NACKS был установлен рекорд по срокам строительства судов типа ULCS.

Всего же COSCO Shipping строит девять 20-тысячников на верфях SWS, NACKS и Dalian Shipbuilding Industry, и «COSCO Shipping Capricon» – шестой контейнеровоз из серии новостроев.

«COSCO Shipping Capricon» начнет работу в середине июля на средиземноморском трейде в Европе на сервисе AEU3.

До ноября этого года COSCO Shipping намерена обновить AEU3, заменив 11 судов вместимостью 13 тыс. TEU, задействованные на сервисе в настоящее время, на контейнеровозы в 20 тыс. TEU.