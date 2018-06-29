Гигантский крановый крюк

Голландская строительная фирма Huisman и лаборатория 3D-печати по металлу RAMLAB, работающая в порту Роттердам, запускают проект по изготовлению большого кранового крюка для офшорных конструкций.

Модель крюка с четырьмя рогами размером 1 м х 1 м разработана Huisman. Преимущество 3D-технологии заключается в том, что крюк можно напечатать полым, что позволит значительно сэкономить на материалах и сократить время изготовления.

И даже в таком облегченном варианте гигантский крюк все равно будет весить порядка тысячи килограммов и, как утверждают в порту, сможет использоваться для подъема конструкций весом до 325 мегатонн (скорее всего, имелось в виду 325 тонн, но в исходнике именно мегатонны).

Планируется, что крюк получит сертификацию классификационных обществ DNV GL, Bureau Veritas и ABS.

Это, отмечают в Администрации порта Роттердам, не первый крановый крюк, напечатанный в RAMLAB – в этом году лаборатория уже изготовила крюк масштабом поменьше, способный поднимать грузы весом 80 тонн.

О лаборатории 3D-печати RAMLAB и о других инновационных технологиях, работающих в порту Роттердам, будут подробно рассказывать в ходе High-Level Business Event Containers & Breakbulk, которая пройдет в Роттердаме 5-6 сентября этого года. Приглашаем принять участие в мероприятии.

Фото: Huisman/RAMLAB тонн - но в исходнике именно мегатонны