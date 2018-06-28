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    • AirBridgeCargo будет летать в Будапешт

    28.06.2018

    • Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» открывает новое направление перевозок – Будапешт. 

    Как сообщили SeaNews в компании, рейс будет выполняться два раза в неделю на одном из современных грузовых самолетов Боинг 747F.

    Оба рейса, во вторник и субботу, гарантируют емкость до 139 тонн для заказчиков из Будапешта и его округа, а также из Центральной и Восточной Европы, для любых типов грузов.

    Как отметил Сергей Лазарев, генеральный директор «ЭйрБриджКарго», «Выгодное географическое расположение в центре Европы делает Будапешт идеальным аэропортом для перевозчиков, специализирующихся на грузоперевозках между Азией и Европой. Помимо этого, мы ожидаем значительное увеличение трафика грузов электронной коммерции с растущим спросом на интернет покупки среди европейских потребителей».   

    С введением Будапешта общее количество направлений AirBridgeCargo в Европе увеличилось до 11.

     

     

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