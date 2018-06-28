Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Ребрендинг MAN Diesel & Turbo

    28.06.2018

    • Немецкий поставщик двигателей и турбомашин MAN Diesel & Turbo принял решение провести ребрендинг. В частности, компания изменила свое название на Man Energy Solutions, объяснив этот шаг стратегической и технологической трансформацией, начатой в 2017 году.

    В соответствии с новой стратегией компания намерена расширить свой бизнес-портфель новыми технологиями и решениями с целью сделать их основными источниками дохода к 2030 году. В частности, компания уже добавила к своим сервисам гибридные и цифровые технологии.

    Как говорится в сообщении компании, MAN Energy Solutions видит огромный потенциал в технологии «энергия – газ», которая позволяет преобразовывать энергию из возобновляемых источников, таких как природный газ, в синтетическое топливо. Применяя такую технологию, компания планирует создать полностью углеродно-нейтральные синтетические газы, которые при использовании в качестве топлива значительно снизят воздействие CO2 в логистике, производстве энергии, а также в судоходстве. Как поясняют в компании, новое название MAN Energy Solutions полностью отвечает этим намерениям.

    47
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    DSMEТехнологии 02.02.2018 Судовые части идут в 3D-печать
    Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) установила автоматическую производственную систему на основе технологии Интернет вещей, которая позволяет производить […]
    0
    SamsungТехнологии 13.04.2018 Samsung Heavy Industries защитит от киберугроз
    Samsung Heavy Industries (SHI) сертифицирована как первый в мире поставщик технологии защиты «умных» судов от кибератак. Технология Smart […]
    0
    ДокументыПравительствоРаспоряжениеТехнологииУголь 29.05.2018 Наилучшие доступные технологии для перевалки угля
    На сайте правительства опубликовано распоряжение от 24 мая 2018 года №968-р «О дополнении перечня областей применения наилучших доступных […]
    0
    СЗТУТехнологии 07.02.2018 Электронная таможня на Северо-Западе
    Северо-Западное таможенное управление ждет масштабная модернизация. Как рассказал журналистам начальник Управления генерал-лейтенант таможенной службы Александр Гетман, к 2019-2020 […]
    0
    ИнвестицииКТСПТехнологии 15.02.2018 Инвестиции КТСП
    В 2017 году на реализацию программы развития ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» направлено более 650 млн рублей, из них […]
    0
    ЗерноРоссияТехнологииТурция 24.01.2018 Первый фрахт судна за криптовалюту
    В декабре прошлого года состоялась первая сделка по фрахтованию судна, оплаченная криптовалютой, сообщает Bloomberg Technology. Биткоинами была оплачена […]
    0
    DB Schenker ИнновацииСкладская логистикаТехнологии 15.06.2018 Schenker бросает перчатку
    DB Schenker начал применять на своем складском комплексе в Эхинге под Мюнхеном ProGlove – «умную» перчатку-сканер. Устройство предназначено […]
    0
    Rolls-RoyceТехнологииФинляндия 26.01.2018 Центр проектирования автономного судоходства
    Открыл Rolls-Royce в Финляндии
    0
    АвтоперевозкиКонтейнерТехнологииУсть-Луга 20.04.2018 «Умные» весы в порту Усть-Луга
    На выездном пути из порта Усть-Луга начнет действовать пункт автоматического весового контроля. Об этом рассказал заместитель руководителя ФКУ […]
    0
    МодернизацияОборудованиеРостерминалугольТехнологииУголь 09.06.2018 «Ростерминалуголь» заменит вагоноопрокидыватель
    Стоимость проекта – более 500 млн рублей
    0
    РЖДТехнологии 04.05.2018 Единое информационное поле
    Порт и "РЖД»
    0
    АвтоперевозкиПравительствоТехнологииЭлектронный документооборот 01.02.2018 Электронные накладные в России
    В международных дорожных перевозках грузов
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    25.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 24
    25.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 24
    22.06.2018 Первый СПГ с Ямала в Испании
    22.06.2018 РЖД продлят скидки для зерна
    21.06.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    21.06.2018 Длинномеры для БАМа
    Контейнерные перевозки Показать всё
    27.06.2018 Новые правила перевозки контейнеров по жд
    27.06.2018 Линии снимают рейс
    26.06.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    25.06.2018 Контейнерооборот Украины
    25.06.2018 Российско-корейский ж/д меморандум
    25.06.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2018
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД