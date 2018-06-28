Ребрендинг MAN Diesel & Turbo

Немецкий поставщик двигателей и турбомашин MAN Diesel & Turbo принял решение провести ребрендинг. В частности, компания изменила свое название на Man Energy Solutions, объяснив этот шаг стратегической и технологической трансформацией, начатой в 2017 году.

В соответствии с новой стратегией компания намерена расширить свой бизнес-портфель новыми технологиями и решениями с целью сделать их основными источниками дохода к 2030 году. В частности, компания уже добавила к своим сервисам гибридные и цифровые технологии.

Как говорится в сообщении компании, MAN Energy Solutions видит огромный потенциал в технологии «энергия – газ», которая позволяет преобразовывать энергию из возобновляемых источников, таких как природный газ, в синтетическое топливо. Применяя такую технологию, компания планирует создать полностью углеродно-нейтральные синтетические газы, которые при использовании в качестве топлива значительно снизят воздействие CO2 в логистике, производстве энергии, а также в судоходстве. Как поясняют в компании, новое название MAN Energy Solutions полностью отвечает этим намерениям.