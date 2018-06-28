Информационно-аналитическое агентство

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    • Поздравление министра

    28.06.2018

    • Уважаемые коллеги!

    От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников морского и речного флота!

    Морской и речной транспорт играет важную роль в нашей жизни. Он обеспечивает условия для промышленного роста, укрепления конкурентоспособности национальной экономики, повышения мобильности и благосостояния людей. А с учетом географических особенностей России, ее огромных просторов и больших расстояний значение флота порой трудно переоценить.

    Морской и речной флот сегодня – это новые морские порты и современные суда, молодое поколение специалистов: капитаны и матросы, судостроители и инженеры, спасатели и работники портов. Именно ваш добросовестный труд, высокая квалификация и бесценный опыт являются основой процветания и развития морского и речного флота России.

    В день профессионального праздника примите мою глубокую благодарность за добросовестный труд. От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Семь футов под килем и всегда попутного ветра!

    Е.И. Дитрих

     

     

     

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