Поздравление министра

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников морского и речного флота!

Морской и речной транспорт играет важную роль в нашей жизни. Он обеспечивает условия для промышленного роста, укрепления конкурентоспособности национальной экономики, повышения мобильности и благосостояния людей. А с учетом географических особенностей России, ее огромных просторов и больших расстояний значение флота порой трудно переоценить.

Морской и речной флот сегодня – это новые морские порты и современные суда, молодое поколение специалистов: капитаны и матросы, судостроители и инженеры, спасатели и работники портов. Именно ваш добросовестный труд, высокая квалификация и бесценный опыт являются основой процветания и развития морского и речного флота России.

В день профессионального праздника примите мою глубокую благодарность за добросовестный труд. От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Семь футов под килем и всегда попутного ветра!

Е.И. Дитрих