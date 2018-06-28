Новый генеральный в ТрансКонтейнере

Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» на своем заседании 28 июня принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора компании Петра Баскакова с сегодняшнего дня.

Новым генеральным директором «ТрансКонтейнера» избран Вячеслав Сараев. Он приступает к исполнению своих обязанностей с 29 июня. Ранее В.Сараев руководил ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», до этого возглавлял ООО «УК «Межегейуголь».

25 июня Совет директоров «ТрансКонтейнера» согласовал кандидатуру В.Сараева на должность первого заместителя генерального директора вместо уходящего на пенсию Владимира Драчева.

Сегодня Совет директоров согласовал на должность первого заместителя генерального директора «ТрансКонтейнера» кандидатуру Владимира Чиснакова.

Биография В.Сараева:

Родился в 1976 году.

В 1998 году окончил Кузбасский государственный технический университет, позднее Институт угля и углехимии СО РАН, имеет степень кандидата технических наук.

С 2011 по 2018 год занимал различные руководящие должности в ООО «ЕвразХолдинг», управляющей компании холдинга ЕВРАЗ. В том числе, с января 2015 года по октябрь 2017 года возглавлял одну из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России – ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт».