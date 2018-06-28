Назначение в Ahlers

CCO Global Supply Chain Solutions Ahlers назначен Дирк Ван Хоомиссен. По информации компании, он приступает к исполнению своих обязанностей с 20 августа.

Последние 20 лет Д. Ван Хоомиссен проработал в структурах группы Maersk, включая Safmarine и Seago Line, где занимал руководящие должности в сфере продаж, развития бизнеса и общего управления.

В Ahlers Д. Ван Хоомиссен будет отвечать за регион Западная Европа и глобальные операции. Совместно со структурами Ahlers в Азии и СНГ он будет руководить коммерческим развитием бизнеса.

Базироваться он будет в Антверпене.