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    • Назначение в Ahlers

    28.06.2018

    • CCO Global Supply Chain Solutions Ahlers назначен Дирк Ван Хоомиссен. По информации компании, он приступает к исполнению своих обязанностей с 20 августа.

    Последние 20 лет Д. Ван Хоомиссен проработал в структурах группы Maersk, включая Safmarine и Seago Line, где занимал руководящие должности в сфере продаж, развития бизнеса и общего управления.

    В Ahlers Д. Ван Хоомиссен будет отвечать за регион Западная Европа и глобальные операции. Совместно со структурами Ahlers в Азии и СНГ он будет руководить коммерческим развитием бизнеса.

    Базироваться он будет в Антверпене.

     

     

     

     

     

     

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