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    • Миллионный большегруз в системе «Платон»

    28.06.2018

    • Вчера в государственной системе «Платон» зарегистрирован миллионный большегруз. Владельцем «юбилейного» грузового автомобиля стал перевозчик из Московской области.

    Как сообщается на официальном сайте «Платона», в момент регистрации и получения бортового устройства он получил памятные подарки и сертификат на установку уникального цифрового оборудования, с помощью которого он сможет получать в режиме онлайн информацию, например, о состоянии всех узлов машины и сигналы о преднамеренном вскрытии кузова или кабины. Такое бортовое устройство будет способствовать повышению безопасности движения транспортного средства и сохранности груза, а также обеспечит цифровизацию всех процессов грузоперевозки.

    Отмечается, что с момента запуска системы «Платон», а это ноябрь 2015 года, в государственный бюджет грузоперевозчиками перечислено почти 50 млрд рублей. Собранные средства были направлены на неотложный ремонт 2 тыс. километров дорог. Кроме того, обеспечено финансирование ремонта 24 аварийных и строительство 7 новых мостов. Предполагается, что дальнейшее распределение средств, собранных системой «Платон» в дорожный фонд, будет осуществляться с учетом мнения грузоперевозчиков на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

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