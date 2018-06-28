Выйдет ли HMM из альянса с 2M?

Отраслевые СМИ заговорили о возможном выходе Hyundai Merchant Marine (HMM) из соглашения о сотрудничестве с альянсом 2M, куда входят Maersk Line и MSC. «Похоже, HMM готовится выйти из vessel sharing arrangement с Maersk Line и MSC в апреле 2020 года, когда это соглашение будет необходимо продлить», – сообщает Splash 24/7. Документ о стратегическом партнерстве с альянсом 2M был подписан в марте 2017 года. Он подразумевал сотрудничество по приобретению и обмену слотов между партнерами сроком на три года с возможностью продления по согласованию всех сторон.

Все члены соглашения заявляют, что довольны существующими договоренностями, однако со стороны создается впечатление, что в апреле 2020 года HMM придется искать новых партнеров. «У HMM нет проблем, и мы довольны стратегическим партнерством с 2M», – цитирует Splash 24/7 представителя компании. Тем не менее, недавние решения HMM наводят на мысль, что отношения с европейскими партнерами напряженные. Так, HMM вышла из соглашения с Maersk Line и MSC о приобретении слотов на атлантическом и австралийском трейдах в пользу других перевозчиков. Кроме того, в апреле HMM запустила независимый сервис Asia-North Europe Express (AEX), задействовав на нем 10 судов по 4 600 TEU. Ранее на этом маршруте компания взаимодействовала с 2M.

HMM заказала строительство 20 мегаконтейнеровозов, подписав контракт с корейскими верфями в начале этого месяца. По мнению аналитиков Drewry, новые суда HMM будет использовать как «разменную монету» для того, чтобы продлить партнерство с 2M на пару лет или для того, чтобы вступить в полноправное членство с другим альянсом, например, THE Alliance, пишет Splash 24/7.

Многие аналитики контейнерного рынка согласны с мнением, что HMM придется прийти к какому-либо соглашению с альянсом, поскольку мировым оператором компания в одиночку быть не сможет.

«Построенный HMM флот может оказаться привлекательным для 2M альянса, помогая ему заполнить пробелы в глобальной маршрутной сети, – цитирует Splash 24/7 одного из консультантов. – В настоящий момент линии 2M заключают операционные соглашения по обмену слотами на транстихоокеанском трейде, и, в принципе, их отношения крепкие. В настоящее время на шести еженедельных сервисах на трейде Азия – Северная Европа 2M задействовано 68 судов. Когда все размещенные заказы будут сданы, у 2M будет в общей сложности 62 контейнеровоза вместимостью 18 тыс. TEU и выше, а пробелы могут быть заполнены судами меньшей вместимости по 15-16 тыс. TEU. Однако контейнеровозы вместимостью 23 тыс. TEU каждый, построенные HMM, могут помочь альянсу 2M увеличить долю на рынке без дополнительных капитальных затрат».

Кроме того, предполагают аналитики, это позволит усилить присутствие на других рынках, таких как Африка, Латинская Америка, Ближний Восток и внутриазиатские перевозки, в которых HMM также заинтересована.