Акция Стоп-Бутерброд

Как сообщает Выборгская таможня, финляндские представители проинформировали, что недавно в Финляндии Комиссией Европейского союза была проведена ветеринарная инспекция на предмет наличия африканского свиного гриппа. Несмотря на то, что проверка показала отрицательный результат, финские таможенные органы получили предписание усилить таможенный контроль в отношении ввоза этой категории товаров.

В связи с этим в июне 2018 года на МАПП Ваалимаа Таможня Финляндии начинает эксперимент, в рамках которого перед въездом будет установлен большой баннер с напоминанием гражданам о запрете ввоза в Финляндию мяса и мясной продукции (в том числе бутербродов с колбасой) в соответствии с действующим таможенным законодательством. В пункте пропуска будут размещены специальные мусорные баки, куда въезжающие в Финляндию лица смогут добровольно выбрасывать запрещенные к ввозу товары.

В случае, если пассажир не избавится от мясной продукции, и сотрудники таможенных органов её обнаружат, то она будет изъята в принудительном порядке. При этом, если в действиях нарушителей будут усматриваться признаки умышленного ввоза таких товаров либо неоднократные попытки контрабанды, то в отношении данных лиц будут приниматься меры в соответствии с действующим административным либо уголовным законодательством Республики Финляндия, предупреждают в таможне.

Эксперимент будет проводиться на МАПП Ваалимаа в течение 4-6 месяцев, после чего Таможня Финляндии рассмотрит вопрос о его распространении в других таможенных органах: аэропортах, морских портах, автомобильных пунктах пропуска.