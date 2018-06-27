ФАС снизила портовые сборы

Правление Федеральной антимонопольной службы приняло решение внести изменения в Правила применения ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации.

По информации ФАС, устанавливаются понижающие коэффициенты 0,9 при уплате портовых сборов для российских судов, осуществляющих рыболовство в районах действия международных договоров РФ в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Российские суда, целью которых является доставка уловов в живом, свежем или охлажденном виде для переработки или реализации на территории России, уплачивают портовые сборы по ставкам каботажного плавания с коэффициентом 0,3.

Российские суда длиной до 35 метров, осуществляющие прибрежное рыболовство во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, освобождаются от уплаты портовых сборов за исключением корабельного сбора в портах Невельск, Петропавловск-Камчатский и Поронайск.

Как отмечают в ФАС, изменения в Правила применения ставок портовых сборов вносятся во исполнение поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.