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    • «Сахалин Энерджи» отгрузила 1500-ю стандартную партию СПГ

    27.06.2018

    • Из порта Пригородное отгружена юбилейная стандартная партия СПГ с момента запуска первого в России завода по сжижению природного газа.

    Покупатель 1500-й партии, которая будет доставлена в Японию на танкере "Energy Navigator", – крупнейшая японская газовая компания Tokyo Gas. Именно эта корпорация стала одним из покупателей первой партии российского СПГ в марте 2009 года, отмечают в «Сахалин Энерджи».

    Примечательно, что юбилейная 1000-я стандартная партия в августе 2015 года была отгружена на то же судно, а покупателем, кроме Tokyo Gas, стала также компания Tokyo Electric.

    Основную долю продукции компания «Сахалин Энерджи» экспортирует в Японию. В 2017 году японским энергетическим компаниям было отправлено 64,31% произведенного компанией СПГ, а это свыше 7,4 млн тонн.

    Напомним, завод по производству СПГ проекта «Сахалин-2» был запущен в феврале 2009 года. В 2010 году он уже вышел на полную проектную мощность – 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы производственных систем помогла увеличить производство с проектных значений, что позволило компании произвести 11,5 млн тонн СПГ в 2017 году.

    По информации «Сахалин Энерджи», в настоящее время компания обеспечивает более 9% объемов СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и около 4% на мировом рынке СПГ. С момента запуска завода по производству СПГ «Сахалин Энерджи» отгрузила 97,5 млн тонн сжиженного природного газа.

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