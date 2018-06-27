Панамский канал: вторая годовщина после расширения

Панамский канал отметил вторую годовщину со дня открытия новых шлюзов и начала эксплуатации после расширения. За это время через расширенный канал прошли 3 745 судов класса Neopanamax.

«Производительность расширенного канала превзошла любые ожидания», – отмечается в официальном сообщении Администрации Панамского канала. Так, в мае этого года был установлен новый рекорд по тоннажу – 38,1 млн тонн (по универсальной системе измерения Панамского канала). Кроме того, через новые шлюзы канала прошли самые крупные за историю канала круизный лайнер с 5 000 пассажирами на борту, контейнеровоз «CMA CGM Theodore Roosevelt» вместимостью 14 863 TEU.

Общее количество СПГ-танкеров, прошедших транзитом через канал с 26 июня 2016 года, составило 358 судов. В апреле этого года за один день три СПГ-танкера прошли через канал, зафиксировано 14 случаев прохождения двух СПГ-танкеров в день.

По прогнозам Администрации Панамского канала, к концу 2018 года транзит СПГ-танкеров увеличится на 50% в сравнении с аналогичным показателем 2017 года – с 163 до 244 транзитов.