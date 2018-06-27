Линии снимают рейс

OOCL сообщил об отмене кругорейса на сервисе между портами Азии и западного Средиземноморья в связи с ожидаемым снижением спроса в западном Средиземноморье в период летних отпусков.

Снимается рейс на сервисе WM1, который должен был бы начаться в западном направлении на 28 неделе 9 июля из Циндао и в восточном направлении на 32 неделе 10 августа из Специи.

Ротация WM1: Циндао – Шанхай – Нинбо – Гаосюн – Гонконг – Янтьян – Сингапур – Пирей – Специя – Генуя – Фос – Валенсия – Пирей – Джидда – Коломбо – Сингапур – Гонконг – Циндао.