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    • Линии снимают рейс

    27.06.2018

    • OOCL сообщил об отмене кругорейса на сервисе между портами Азии и западного Средиземноморья в связи с ожидаемым снижением спроса в западном Средиземноморье в период летних отпусков.

    Снимается рейс на сервисе WM1, который должен был бы начаться в западном направлении на 28 неделе 9 июля из Циндао и в восточном направлении на 32 неделе 10 августа из Специи.

    Ротация WM1: Циндао – Шанхай – Нинбо – Гаосюн – Гонконг – Янтьян – Сингапур – Пирей – Специя – Генуя – Фос – Валенсия – Пирей – Джидда – Коломбо – Сингапур – Гонконг – Циндао.

     

     

     

     

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