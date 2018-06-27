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    • Кратчайший путь из России в Турцию

    27.06.2018

    • Первые грузовые вагоны из России в Турцию отправлены по маршруту Баку – Тбилиси – Карс. Как сообщает «Русская контейнерная компания», это первая отправка грузов в вагонах с момента открытия железной дороги Баку – Тбилиси – Карс (БТК) в Бакинском международном морском торговом порту.

    По информации компании, зерно в 12 вагонах было доставлено из Оренбургской области на станцию Ахалкалаки (Грузия), а после замены колесных пар вагоны были отправлены в Карс (Турция). Груз уже прибыл на станцию Карс. Операторами груза выступали ЗАО «AzRusTrans» совместно с ADY Express Ltd.

    «Особенность данного события заключается в том, что до сих пор грузы на железной дороге Баку – Тбилиси – Карс перевозились только контейнерами. На станции Ахалкалаки они перемещались на другие платформы, прибывающие из Турции, и таким образом продолжали свой путь. Через этот маршрут, по нашим подсчетам, уже отправлены два поезда из Казахстана в турецкий Мерсин: первый поезд, состоящий из 30 контейнеров, в ноябре прошлого года доставлял в Мерсин 600 тонн пшеницы, а второй совершил несколько поездок «на круге» и находится в данный момент в Грузии», – рассказал генеральный директор АО «Русская Контейнерная Компания» Иван Гришагин.

    Специалисты АО «РКК» оценивают железнодорожный маршрут БТК как самый короткий способ доставки грузов из российских регионов, расположенных в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах в средиземноморские порты Турции и далее в страны Африки и Ближнего Востока. Строительство этого проекта шло с 2008 года. Сегодня линия БТК предназначена для перевозки на начальном этапе около 0,8 млн пассажиров и более 6 млн тонн грузов. По прогнозам аналитиков РКК, в дальнейшем пропускная способность может быть увеличена до 2-3 млн пассажиров и более 15 млн тонн груза.

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