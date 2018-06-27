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    • Китайская буровая пойдет в Арктику

    27.06.2018

    • В Мурманск прибыло специализированное судно-перевозчик «Hai Yang Shi You 278» (флаг Китай), доставившее плавучую несамоходную буровую установку «Nan Hai Ba Hao» (флаг Китай).

    По информации ФГУП «Росморпорт», 25 июня лоцманы Мурманского филиала «Росморпорта» обеспечили линейную лоцманскую проводку судна-перевозчика от места приема лоцмана в Кольском заливе до якорной стоянки, где для выгрузки буровой установки судно-перевозчик погрузилось на рабочую осадку 23 метра.

    После спуска на воду установку отбуксировали до места якорной стоянки. 

    В операции по выгрузке и буксировке буровой до места временной стоянки в акватории Кольского залива были задействованы 4 портовых буксира и 2 транспортно-буксирных судна, продолжительность всей операции составила почти 10 часов. 

    Напомним, в прошлом году несамоходная буровая установка «Nan Hai Ba Hao» (флаг Китай) бурила разведочную скважину №3 на Ленинградском газоконденсатном месторождении для «Газпрома».

    В этом году Администрация Северного морского пути выдала «Nan Hai Ba Hao» разрешение на плавание в акватории СМП на срок с 1 июля по 10 октября 2018 года. Маршрут плавания (район работ): западная граница СМП – юго-западная часть Карского моря – западная граница СМП.

    Можно предположить, что навигацию этого года установка также будет задействована в проектах «Газпрома» – из обширного списка полученных компанией лицензий на шельфе Карского моря в качестве первоочередных для проведения геологоразведки выбраны лишь крупнейшие, Русановское и Ленинградское. И в планах «Газпрома» в ближайшее время стояли работы по бурению в Карском море двух поисковых скважин. Компания пока оценивает перспективы введения в промышленную разработку Русановского и Ленинградского не ранее 2027-2030 годов. 

    Ленинградское газоконденсатное месторождение было открыто в 1990 году компанией «Арктикморнефтегазразведка». Глубины моря в пределах месторождения составляют 85-165 м. «Газпром» получил лицензию на разработку Ленинградского месторождения в Карском море в 2013 году. Летом 2016 года срок действия лицензии был продлен до 2043 года. Запасы Ленинградского месторождения по категории C1+C2 составляют 1,05 трлн кубометров газа и 3 млн тонн газового конденсата. 

    Технические характеристики несамоходной плавучей полупогружной буровой установки «Nan Hai Ba Hao»:
    год постройки – 1983,
    длина – 82,3 метра, 
    ширина – 60,49 метра, 
    высота надводного борта – 35,36 метра, 
    осадка – 8,5 метров, 
    валовая вместимость – 12647 регистровых тонн, 
    дедвейт – 15469 тонн. 

    В состав ППБУ входят понтоны, якори, буровая установка (колонна), трюма-танки, жилые корпуса, обслуживающие помещения, машинные отделения, мостики управления и крановая установка.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»

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