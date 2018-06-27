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    • Законопроект о приватизации «Росморпорта»

    27.06.2018

    • На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект Федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения имуществом морских портов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законопроект подготовлен Минтрансом России.

    Проект федерального закона устанавливает организационно-правовые особенности приватизации ФГУП «Росморпорт» и организационно-правовые особенности управления и распоряжения имуществом уже АО «Росморпорт».

    Согласно пояснительной записке к документу, по результатам проведенного анализа вариантов реорганизации было установлено, что организационно-правовая форма акционерного общества является оптимальной для привлечения долгосрочных инвестиций в широкий спектр направлений деятельности предприятия, в том числе развитие портовой инфраструктуры.

    Преобразование ФГУП «Росморпорт» предлагается осуществлять без внесения его в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на плановый период.

    В целях обеспечения непрерывности операционной деятельности ФГУП «Росморпорт» законопроект предусматривает включение имущества, находящегося в пользовании предприятия, в передаточный акт независимо от его учета в реестре федерального имущества.

    Также проектом федерального закона установлен упрощенный порядок государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, передаваемые в порядке приватизации в собственность создаваемого акционерного общества, который позволит минимизировать издержки, связанные с оформлением прав на объекты недвижимого имущества и осуществить передачу имущества в короткие сроки.

    Как отмечается в пояснительной записке, схожие правовые механизмы приватизации ранее были успешно использованы при проведении структурных преобразований железнодорожного транспорта и при передаче имущественного взноса «Росатому» и «Ростеху».

    Проектом федерального закона также предусмотрен упрощенный порядок перехода прав и обязанностей по обязательствам при реорганизации ФГУП «Росморпорт».

    Кроме того, в проекте федерального закона определено, что на дочерние хозяйственные общества АО «Росморпорт» не распространяется ограничение иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Это положение направлено на установление возможности АО «Росморпорт», 100% акций которого передаются в собственность Российской Федерации, в процессе осуществления своей непосредственной деятельности принимать участие в качестве единственного участника в уставном капитале других хозяйственных обществ.

    Проектом федерального закона также устанавливается возможность внесения в уставный капитал АО «Росморпорт» имущества, указанного в частях 1 и 2 статьи 29 Федеральным законом от 8 ноября 2007г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это должно позволить АО «Росморпорт» продолжить оказание в морских портах услуг по использованию объектов инфраструктуры морского порта, а также по обеспечению безопасности мореплавания в морском порту и на подходах к нему.

    В настоящее время законопроекта проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

    С текстом законопроекта можно ознакомиться в файле ниже.

    Законопроект

     

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