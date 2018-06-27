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    • В ПГК избрали новый совет директоров

    27.06.2018

    • Акционеры Первой грузовой компании (ПГК) на годовом общем собрании, которое прошло 21 июня, избрали новый совет директоров в количестве 8 человек.

    По итогам голосования в новый состав совета директоров вошли:

    • Олег Багрин (новый член совета директоров),
    • Антон Батырев,
    • Олег Букин,
    • Александр Волошин (независимый директорназначения),
    • Павел Кирюханцев (новый член совета директоров, независимый директор),
    • Дмитрий Лисин,
    • Марк Окес-Войсей (независимый директор),
    • Игорь Федоров.

    О.Багрин является членом Совета директоров НЛМК (с 2004 года), а также ряда дочерних и зависимых компаний группы. С 2012 по март 2018 года занимал пост президента (председателя правления) НЛМК. Возглавляет Совет директоров АО «Управляющая компания «Либра Капитал» и АО «Инвестиционная компания «Либра Капитал».

    П.Кирюханцев является генеральным директором ЗАО «Zest Leaders» и ООО «Zest Team Development», входит в Совет директоров АО «СтройТрансНефтеГаз».

    Новые члены совета директоров заменили Александра Сапронова и Сергея Каратаева, которые в этом году заняли посты генерального директора ПГК и его первого заместителя соответственно.

    Новый совет директоров ПГК избрал своим председателем А.Волошина, его заместителем – О.Букина, говорится в опубликованном сегодня сообщении компании.

    Кроме того, были сформированы комитеты по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям, два из которых возглавили независимые директора.

    • Комитет по стратегическому планированию: председатель – О.Багрин, члены: А.Батырев, О.Букин, А.Волошин, Д. Лисин;
    • Комитет по аудиту: председатель – М.Окес-Войсей (независимый директор), члены: А.Батырев, Д.Лисин.
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