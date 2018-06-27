В ПГК избрали новый совет директоров

Акционеры Первой грузовой компании (ПГК) на годовом общем собрании, которое прошло 21 июня, избрали новый совет директоров в количестве 8 человек.
По итогам голосования в новый состав совета директоров вошли:
- Олег Багрин (новый член совета директоров),
- Антон Батырев,
- Олег Букин,
- Александр Волошин (независимый директорназначения),
- Павел Кирюханцев (новый член совета директоров, независимый директор),
- Дмитрий Лисин,
- Марк Окес-Войсей (независимый директор),
- Игорь Федоров.
О.Багрин является членом Совета директоров НЛМК (с 2004 года), а также ряда дочерних и зависимых компаний группы. С 2012 по март 2018 года занимал пост президента (председателя правления) НЛМК. Возглавляет Совет директоров АО «Управляющая компания «Либра Капитал» и АО «Инвестиционная компания «Либра Капитал».
П.Кирюханцев является генеральным директором ЗАО «Zest Leaders» и ООО «Zest Team Development», входит в Совет директоров АО «СтройТрансНефтеГаз».
Новые члены совета директоров заменили Александра Сапронова и Сергея Каратаева, которые в этом году заняли посты генерального директора ПГК и его первого заместителя соответственно.
Новый совет директоров ПГК избрал своим председателем А.Волошина, его заместителем – О.Букина, говорится в опубликованном сегодня сообщении компании.
Кроме того, были сформированы комитеты по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям, два из которых возглавили независимые директора.
- Комитет по стратегическому планированию: председатель – О.Багрин, члены: А.Батырев, О.Букин, А.Волошин, Д. Лисин;
- Комитет по аудиту: председатель – М.Окес-Войсей (независимый директор), члены: А.Батырев, Д.Лисин.