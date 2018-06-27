В ПГК избрали новый совет директоров

Акционеры Первой грузовой компании (ПГК) на годовом общем собрании, которое прошло 21 июня, избрали новый совет директоров в количестве 8 человек.

По итогам голосования в новый состав совета директоров вошли:

Олег Багрин (новый член совета директоров),

Антон Батырев,

Олег Букин,

Александр Волошин (независимый директорназначения),

Павел Кирюханцев (новый член совета директоров, независимый директор),

Дмитрий Лисин,

Марк Окес-Войсей (независимый директор),

Игорь Федоров.

О.Багрин является членом Совета директоров НЛМК (с 2004 года), а также ряда дочерних и зависимых компаний группы. С 2012 по март 2018 года занимал пост президента (председателя правления) НЛМК. Возглавляет Совет директоров АО «Управляющая компания «Либра Капитал» и АО «Инвестиционная компания «Либра Капитал».

П.Кирюханцев является генеральным директором ЗАО «Zest Leaders» и ООО «Zest Team Development», входит в Совет директоров АО «СтройТрансНефтеГаз».

Новые члены совета директоров заменили Александра Сапронова и Сергея Каратаева, которые в этом году заняли посты генерального директора ПГК и его первого заместителя соответственно.

Новый совет директоров ПГК избрал своим председателем А.Волошина, его заместителем – О.Букина, говорится в опубликованном сегодня сообщении компании.

Кроме того, были сформированы комитеты по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям, два из которых возглавили независимые директора.