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    • Pioneering Spirit возобновил работу

    26.06.2018

    • После непродолжительного перерыва «Газпром» вернулся к строительству морской части второй нитки «Турецкого потока». 

    Напомним, что работы по укладке первой нитки газопровода были закончены в конце апреля 2018 года, а судно «Pioneering Spirit», которое является не только трубоукладчиком, но и крупнейшим в мире судном для монтажа, демонтажа и перевозки морских буровых платформ, вернулся в порт приписки Роттердам. 

    Как сообщает South Stream Transport B.V., дочерняя компания ПАО «Газпром», сегодня «Pioneering Spirit» возобновил укладку второй нитки морского газопровода «Турецкий поток», двигаясь по направлению к поселку Кыйыкей в Турции. По данным South Stream Transport, после входа в Черное море 20 июня судно завершило подготовительные работы, включая спуск стингера и проверку оборудования для трубоукладки. 

    Со дна Черного моря на границе исключительных экономических зон России и Турции на глубине 2170 метров был поднят оголовок второй нитки. Данный участок газопровода длиной 224 км до границы исключительных экономических зон был уложен в 2017 году. 

    Пока в общей сложности по обеим ниткам уложено 1161 км труб, что составляет 62% от совокупной протяженности газопровода.

    «Турецкий поток» — проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. 

    «Газпром» приступил к строительству газопровода в мае 2017 года. В конце 2016 года South Stream Transport B.V, оператор магистрального газопровода «Южный поток», заключил с Allseas, судовладельцем «Pioneering Spirit», договор на строительство первой нитки морского участка, в начале прошлого года – уже на прокладку второй нитки газопровода. 

    Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода занимается South Stream Transport.

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