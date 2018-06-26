Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Panalpina запустила цифровой хаб

    26.06.2018

    • Panalpina запустила цифровой хаб (Panalpina Digital Hub) в целях внедрения новых технологий, включая Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и блокчейн. Новое структурное подразделение, которое напрямую будет подчиняться CEO компании Штефану Карлену, займется исследованием инновационных технологий, а также разработкой цифровых решений. Для этих целей Panalpina намерена привлечь компании-стартапы в области цифровизации.

    «В краткосрочной перспективе IoT поможет нам оптимизировать процессы и создать более эффективные цепочки поставок. Задача будет заключаться в том, чтобы выработать соответствующие действия с учетом множества данных IoT, - отметил руководитель Panalpina Digital Hub Лука Граф. – Прогнозная аналитика и искусственный интеллект будут оптимизировать сервисы и продукты и создавать собственные».

    В официальном заявлении компании отмечается, что пилотные отправки Panalpina на основе новых технологий начнет в третьем квартале этого года.

    «В настоящее время мы фокусируемся на европейских стартапах, а затем расширим сеть в США, Китае, Израиле», – сказал Л.Граф. Он видит три варианта взаимодействия со стартапами: выступить в роли поставщика определенных приложений, стать стратегическим партнером для стартапа, который разработает для Panalpina индивидуальные решения и таким образом выйдет на новые рынки. Кроме того, Panalpina рассматривает вариант покупки доли в стартапе.

    66
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    МодернизацияОборудованиеРостерминалугольТехнологииУголь 09.06.2018 «Ростерминалуголь» заменит вагоноопрокидыватель
    Стоимость проекта – более 500 млн рублей
    0
    CMA CGMКонтейнерыПищевой наливТехнологии 07.02.2018 Сок из пакета
    CMA CGM представил на выставке Fruit Logistica в Берлине Reeflex – новое решение для транспортировке в контейнере жидких […]
    0
    HeavyliftЖелезная дорогаНегабаритРЖД ЛогистикаТехнологии 15.03.2018 Тяжеловес грузили восстановительным поездом
    «РЖД Логистика» поделился опытом перегрузки крупнотоннажного оборудования с помощью восстановительного поезда. Операцию осуществил Иркутский филиал компании на пргранпереходе […]
    0
    IBMITРоттердамТехнологии 31.01.2018 Интернет вещей в порту Роттердам
    Администрация порта Роттердам и IBM будут сотрудничать в рамках долгосрочной инициативы по дигитализации операционной среды порта с использованием […]
    0
    ЕАЭСТехнологии 16.03.2018 О цифровой прослеживаемости товаров
    Проект концепции цифровой прослеживаемости товаров обсудили на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Предполагается, что концепция позволит потребителям получить […]
    0
    2017PanalpinaФинансы 12.03.2018 Финансы Panalpina
    Air Freight на подъеме, Sea Freight в убытке
    0
    Восточный портТехнологии 26.02.2018 Начат монтаж пересыпных станций
    В Восточном порту
    0
    WartsilaТехнологии 27.04.2018 Первая в мире автономная швартовка
    Протестирована Wärtsilä
    0
    WartsilaСделкаТехнологии 19.03.2018 Wärtsilä покупает Transas
    Группа Wärtsilä объявила о приобретении Transas. Стоимость сделки оценивается в 210 млн евро. Сделку планируется закрыть во втором […]
    0
    DSMEТехнологии 22.05.2018 DSME внедряет облачную систему
    Для «умных» судов
    0
    СПГТехнологии 12.03.2018 СПГ в кубе
    От Gaztransport & Technigaz
    0
    СделкаТехнологии 03.04.2018 Быть или не быть биткоинам
    При оплате за услуги перевозки
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    25.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 24
    25.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 24
    22.06.2018 Первый СПГ с Ямала в Испании
    22.06.2018 РЖД продлят скидки для зерна
    21.06.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    21.06.2018 Длинномеры для БАМа
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.06.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    25.06.2018 Контейнерооборот Украины
    25.06.2018 Российско-корейский ж/д меморандум
    25.06.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2018
    25.06.2018 Умер Жак Сааде
    22.06.2018 Подводные камни импортера
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД