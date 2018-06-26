Panalpina запустила цифровой хаб (Panalpina Digital Hub) в целях внедрения новых технологий, включая Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и блокчейн. Новое структурное подразделение, которое напрямую будет подчиняться CEO компании Штефану Карлену, займется исследованием инновационных технологий, а также разработкой цифровых решений. Для этих целей Panalpina намерена привлечь компании-стартапы в области цифровизации.

«В краткосрочной перспективе IoT поможет нам оптимизировать процессы и создать более эффективные цепочки поставок. Задача будет заключаться в том, чтобы выработать соответствующие действия с учетом множества данных IoT, - отметил руководитель Panalpina Digital Hub Лука Граф. – Прогнозная аналитика и искусственный интеллект будут оптимизировать сервисы и продукты и создавать собственные».

В официальном заявлении компании отмечается, что пилотные отправки Panalpina на основе новых технологий начнет в третьем квартале этого года.

«В настоящее время мы фокусируемся на европейских стартапах, а затем расширим сеть в США, Китае, Израиле», – сказал Л.Граф. Он видит три варианта взаимодействия со стартапами: выступить в роли поставщика определенных приложений, стать стратегическим партнером для стартапа, который разработает для Panalpina индивидуальные решения и таким образом выйдет на новые рынки. Кроме того, Panalpina рассматривает вариант покупки доли в стартапе.