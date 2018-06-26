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    • Робот Юля и искусственный интеллект

    26.06.2018

    • DPD в России поделились радостью победы в конкурсе проектов Logistic Chain Performance Rating 2018. Представленный на конкурсе робот-оператор Юля выиграла в номинации «Лучшая практика внедрения в области логистики».

    Робот-тезка главного редактора SeaNews функционирует с лета 2017 года и представляет собой решение на основе искусственного интеллекта. В основе сервиса – Text-To-Speech (TTS), технология синтеза устной речи, используемая для общения с клиентами в автоматическом режиме без участия специалиста контакт-центра.

    По данным компании, к июню 2018 года уже более 34% входящих и 38% исходящих звонков обрабатываются без привлечения сотрудников. При этом доля клиентов, которые предпочитают продолжить разговор с оператором контакт-центра после общения с роботом Юлей, сократилась до 28% по сравнению с 58% в ноябре прошлого года.

    Как отметила начальник управления развития обслуживания клиентов DPD в России Марина Жегалина, победа в Logistic Chain Performance Rating 2018 – не первая награда робота, в апреле этого года Юля принесла компании международную премию СХ World Awards в номинации «Лучшее применение технологий в клиентском опыте».

    По словам директора департамента обслуживания клиентов DPD в России Наталии Тишковой, в ближайшее время Юлю ждет обучение, а в дальнейших планах компании – создание нейронной сети для общения с получателями в соцсетях, чате, на сайте DPD и по телефону.

    Посмотреть на Юлю не представляется возможным, поскольку она – чисто IT-разработка и сплошной искусственный интеллект, в буквальном смысле эфирная барышня. На заставке – картинка, которая используется в презентации, так сказать, аватар.

     

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