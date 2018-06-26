На международной выставке буксиров, спасательных судов и судов снабжения (International Tug, Salvage & OSV Convention and Exhibition – ITS), которая открылась 25 июня в Марселе, Damen представил новое поколение буксиров.

Вчера прошла презентация модели реверсивного портового буксира RSD Tug 2513, о которой SeaNews уже писал. Это судно заточено исключительно под буксирные работы с судами, он обеспечивает тягу на гаке 70 тонн как при буксировке толканием, так и при кильватерной буксировке.

Буксиры моделей ASD Tug 2312 и 2813 предназначены для портовой буксировки и при необходимости могут выполнять спасательные работы и буксировку в прибрежных районах. Тяга на гаке у них – 60 тонн у ASD 2312 и 80 тонн у ASD 2813.

Модели ASD Tug 2811 и ATD Tug 3212 – это модернизированные и оптимизированные версии буксиров ASD Tug 2810 и ASD Tug 3212 соответственно.

Как отмечают в компании, все новые буксиры разработаны в соответствии с новыми требованиями IMO по обеспечению остойчивости, которые вступают в силу в январе 2020 года.