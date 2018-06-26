А.Беглов остается полпредом в СЗФО

Полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе назначен Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба Кремля, подписан соответствующий указ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе».

А.Беглов занял должность полпреда в СЗФО в декабре 2017 года, до этого с 2012 года был полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе.

В 2002-2003 гг. занимал должности вице-губернатора, и.о. губернатора Санкт-Петербурга, в 2003-2004 гг. – первого заместителя полпреда президента в СЗФО, в 2004-2008 гг. – помощника президента – начальника Контрольного управления президента, в 2008-2012 гг. – заместителя руководителя Администрации президента.

Николай Цуканов, возглавлявший полпредство в СЗФО до декабря прошлого года, назначен полпредом в Уральском федеральном округе.