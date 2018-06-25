ITF об инциденте с катамараном в Волгограде

Международная федерация работников транспорта (ITF) прокомментировала инцидент с катамараном в Волгограде, который привел к гибели 11 человек.

Происшествие на российских внутренних водных путях в ITF уравняли с крушением пассажирского парома в Индонезии, в результате которого погибло более 190 человек.

Общий знаменатель, считают в ITF, один – в обоих случаях суда были перегружены.

И причины, приведшие к трагедиям, тоже одинаковы – недостаточный контроль за соблюдением требований безопасности, отсутствие общепринятых международных стандартов и недостаточно внимание к вопросам безопасности.

«Этих новых трагедий можно было бы избежать, но, к сожалению, они не будут последними, если не будет устранена главная причина», – говорит Ник Брэмли, председатель секции по речному судоходству ITF.

«В последние годы слишком часто приходится читать о членах экипажа и пассажирах, погибших и пострадавших из-за стремления к прибыли».

«Печально, что из растущего количества инцидентов, которые постоянно происходят с прогулочными судами и паромами в различных странах, никто не извлекает никаких уроков».

ITF призывает формировать культуру безопасности, основными компонентами которой должны стать подготовка и сертификация членов экипажей, направленные на формирование навыков, систематическое обеспечение соблюдения требований безопасности и прав пассажиров, и лицензирование судов, занятых в пассажирских перевозках.

ITF повторяет призыв к Международной организации труда (ILO) и другим заинтересованным организациям предпринять шаги к выработке современных стандартов к перевозкам по внутренним водным путям, сообщили SeaNews в организации.