Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • GoodDayatSea

    25.06.2018

    • Сегодня мировая морская общественность во главе с IMO отмечает международный День моряка.

    В этом году он проходит под хэштэгом #GoodDayatSea и призван привлечь внимание к социальному обеспечению и повышению благосостояния моряков.

    Как отмечают в IMO, на качество жизни моряка влияют многие факторы, от рисков оказаться брошенным судовладельцем или быть обвиненным во всех тяжких до возможности сойти на берег в порту и таких простых вещей как наличие на борту интернета и тренажеров.

    «День моряка 2018 дает платформу для пропаганды повышения социальных стандартов для моряков и дает возможность судоходным компаниям и другим участникам отрасли продемонстрировать, как они создают благоприятную рабочую среду для моряков и таким образом улучшают их благосостояние», – сказал генсек IMO Китак Лим.

    Фото на за ставке – Teekay.

    Ниже – небольшая подборка фото, опубликованных в соцсетях под #GoodDayatSea.

     

    109
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    IMOДипломированиеМинистерство транспортаПроверка 09.02.2018 Круглый стол по дипломированию моряков
    8 февраля в Российском университете транспорта в рамках форума «Транспортное образование и наука» состоялся круглый стол «Современные вызовы […]
    0
    IMOБезопасность судоходстваБерингов проливБерингово мореСША 26.02.2018 Одобрено предложение РФ и США по Берингову проливу
    Предложенная схема предполагает установление в Беринговом море и Беринговом проливе 6 рекомендованных для движения двухсторонних путей и 6 районов повышенной осторожности плавания.
    0
    IMOУкраина 19.06.2018 Украина прошла аудит IMO
    18 июня 2018 года в ходе расширенного заседания в министерстве инфраструктуры Украины было объявлено о том, что Украина […]
    0
    IMOПравилаШиппингЭкология 10.04.2018 Сессия Комитета IMO по защите морской среды
    В штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне 9 апреля начала работу 72-я сессия Комитета по защите морской среды […]
    0
    IMOПроверкаУкраина 13.06.2018 Украина проходит аудит IMO
    11 июня на Украине начался аудит Международной морской организации, целью которого проверка соответствия выполнения Украиной как государством порта, […]
    0
    ITFОАЭПрава моряковСоглашение 18.05.2018 ITF и Эмираты подписали меморандум
    По защите прав моряков, брошенных судовладельцами
    0
    IMOМурманский морской торговый портЭкология 11.04.2018 Меньше судов – меньше выбросов
    Российская делегация представила в IMO оригинальную методику оценки выбросов в атмосферу от судовых двигателей
    0
    IMOБункерное топливоОграниченияПравила 14.02.2018 Поправки к MARPOL
    Подкомитет IMO по предотвращению загрязнений и реагированию (Sub-Committee on Pollution Prevention and Response – PPR) согласовал проект поправок к Конвенции […]
    0
    IMO 16.05.2018 Самое маленькое островное государство в IMO
    Самое маленькое в мире островное государство  Республика Науру вступило в Международную морскую организацию. 14 мая Науру передало в […]
    0
    IMOЮбилей 07.03.2018 Королева в IMO
    Свое 70-летие Международная морская организация отметила вместе с Ее Величеством, королевой Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой […]
    0
    ПенсияПрава моряковПрофсоюз 22.06.2018 Профсоюз против повышения пенсионного возраста
    Заявление совета Российского профессионального союза моряков о повышении пенсионного возраста
    0
    IMOАрмения 22.01.2018 Армения вступила в IMO
    Армения вступила в Международную морскую организацию, сообщили SeaNews в IMO. Передача на хранение документов о принятии Арменией Конвенции […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    25.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 24
    25.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 24
    22.06.2018 Первый СПГ с Ямала в Испании
    22.06.2018 РЖД продлят скидки для зерна
    21.06.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    21.06.2018 Длинномеры для БАМа
    Контейнерные перевозки Показать всё
    25.06.2018 Контейнерооборот Украины
    25.06.2018 Российско-корейский ж/д меморандум
    25.06.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2018
    25.06.2018 Умер Жак Сааде
    22.06.2018 Подводные камни импортера
    22.06.2018 Скидки для контейнеров по жд
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД