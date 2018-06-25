Сегодня мировая морская общественность во главе с IMO отмечает международный День моряка.

В этом году он проходит под хэштэгом #GoodDayatSea и призван привлечь внимание к социальному обеспечению и повышению благосостояния моряков.

Как отмечают в IMO, на качество жизни моряка влияют многие факторы, от рисков оказаться брошенным судовладельцем или быть обвиненным во всех тяжких до возможности сойти на берег в порту и таких простых вещей как наличие на борту интернета и тренажеров.

«День моряка 2018 дает платформу для пропаганды повышения социальных стандартов для моряков и дает возможность судоходным компаниям и другим участникам отрасли продемонстрировать, как они создают благоприятную рабочую среду для моряков и таким образом улучшают их благосостояние», – сказал генсек IMO Китак Лим.

Фото на за ставке – Teekay.

Ниже – небольшая подборка фото, опубликованных в соцсетях под #GoodDayatSea.