Умер Жак Сааде

CMA CGM сообщила о смерти отца-основателя компании Жака Сааде. Он скончался 24 июня в возрасте 81 года.

Ж.Сааде основал Compagnie Maritime d’Affretement (CMA) 40 лет назад, когда покинул Ливан, спасая семью от гражданской войны.

13 сентября 1978 года стало днем рождения компании. Она начиналась с четырех сотрудников, одного судна, и одного сервиса – между Марселем и Бейрутом.

В 1983 году линия вышла за пределы Средиземного моря, суда Ж.Сааде начали ходить через Суэцкий канал.

В 1986 году был запущен первый сервис между портами Северной Европы и Азии. В 1992 году открылся первый офис CMA в Шанхае.

В 1986 году была приобретена компания CGM, 1998 – ANL, в 2005 – Delmas. В 2006 году CMA CGM вышла на третье место в рейтинге крупнейших глобальных контейнерных линий, которое занимает и по сей день.

Сегодня компания представлена в 160 странах, оставаясь семейным бизнесом.

В 2015 году Ж.Сааде был удостоен титула командора ордена Почетного легиона, в 2016 году он стал командором национального ордена «За заслуги» в морской сфере.

7 февраля 2017 года в день своего 80-летия Ж.Сааде передал бразды правления своему сыну Родольфу Сааде, назначив его CEO CMA CGM Group, а 24 ноября того же года назначил его председателем Совета директоров группы.

Фото: REA