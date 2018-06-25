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    • Танкер впилился в причал в Роттердаме

    25.06.2018

    • Танкер-химовоз «Bow Jubail» компании Odfjell при движении к причалу для погрузки столкнулся с причалом и получил повреждение корпуса.

    По информации Odfjell, инцидент произошел 23 июня около 13,-40 по местному времени.

    В акваторию вылилось порядка 217 тонн мазута из топливного танка. Утечку оперативно ликвидировали, угрозы нового разлива нет.

    Никто из команды судна не пострадал. На борту 29 человек экипажа – двое скандинавов и 27 филиппинцев.

    Груза на танкере не было. Судно ошвартовано на терминале Botlek.

    Odfjell создал специальную группу, которая ведет расследование инцидента в сотрудничестве с голландскими властями.

    Танкер-химовоз «Bow Jubail» 1996 года постройки работает под флагом Норвегии, дедвейт 27,5 тыс. тонн, длина 183,1 м, ширина 32,2 м, осадка 10,7 м.

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