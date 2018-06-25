Танкер впилился в причал в Роттердаме

Танкер-химовоз «Bow Jubail» компании Odfjell при движении к причалу для погрузки столкнулся с причалом и получил повреждение корпуса.

По информации Odfjell, инцидент произошел 23 июня около 13,-40 по местному времени.

В акваторию вылилось порядка 217 тонн мазута из топливного танка. Утечку оперативно ликвидировали, угрозы нового разлива нет.

Никто из команды судна не пострадал. На борту 29 человек экипажа – двое скандинавов и 27 филиппинцев.

Груза на танкере не было. Судно ошвартовано на терминале Botlek.

Odfjell создал специальную группу, которая ведет расследование инцидента в сотрудничестве с голландскими властями.

Танкер-химовоз «Bow Jubail» 1996 года постройки работает под флагом Норвегии, дедвейт 27,5 тыс. тонн, длина 183,1 м, ширина 32,2 м, осадка 10,7 м.