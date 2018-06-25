Российско-корейский ж/д меморандум

22 июня в Москве генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент корпорации «Корейские железные дороги» (Республика Корея) О Ёнг Сик в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Корея Мун Чже Ина заключили меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества.

По информации РЖД, одним из основных направлений сотрудничества РЖД и Korail определили совместное развитие и реализацию проектов в сфере железнодорожного транспорта и логистики.

Стороны выразили готовность к изучению и проработке условий организации железнодорожных перевозок в сообщении Республика Корея – Россия – Европа, включая трехсторонний проект соединения Транскорейской железной дороги и Транссибирской магистрали с участием КНДР, Южной Кореи и РФ.

Накануне состоялась встреча глав ОАО «РЖД» и Korail, в ходе которой стороны отметили рост объема контейнерных перевозок между Россией и Республикой Корея. За 5 месяцев 2018 года этот показатель вырос на 40% и составил около 47 тыс. TEU.

О.Белозёров подчеркнул, что компания заинтересована в дальнейшем увеличении объемов железнодорожных перевозок между Кореей, Россией и Европой. По мнению руководителей РЖД и Korail, этому может способствовать восстановление железнодорожного сообщения на Корейском полуострове, а именно модернизация Транскорейской железной дороги.

Стороны отметили, что для совместной работы в этом направлении в настоящее время формируются благоприятные условия. В 2008-2014 гг. была восстановлена железнодорожная ветка от станции Хасан (РФ) до порта Раджин (КНДР), этот проект позиционировался как первый этап реконструкции Транскорейской железной дороги.

Во время встречи главы ОАО «РЖД» и Korail также обсудили возможность организации совместного предприятия, специализирующегося на железнодорожной логистике.