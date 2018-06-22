Скидки для контейнеров по жд

Правление ОАО «РЖД» приняло решение об установлении понижающих коэффициентов к тарифам на перевозки груженых крупнотоннажных универсальных контейнеров, следующих в составе контейнерных поездов:

на перевозки со станций Дальневосточной железной дороги: Артем-Приморский I, Ванино, Владивосток, Владивосток (перев.), Владивосток (эксп.), Гайдамак, Гайдамак (эксп.), Красная Речка, Мыс-Чуркин, Мыс-Чуркин (перев.), Мыс-Чуркин (эксп.), Находка, Находка (эксп.), Находка-Восточная, Находка-Восточная (перев.), Находка-Восточная (эксп.), Первая Речка, Рыбники, Рыбники (эксп.), Советская Гавань-Город, Советская Гавань-Сортировочная, Угловая, Угловая (перев.), Угловая (эксп.), Угольная, Угольная (эксп.), Уссурийск, Хабаровск II назначением на станции российских железных дорог – понижающий коэффициент 0,94 (скидка 6%);

на импортные перевозки через сухопутные погранпереходы Забайкальск (эксп.) Забайкальской железной дороги и Наушки (эксп.) Восточно-Сибирской железной дороги – понижающий коэффициент 0,872 (скидка 12,8%);

на экспортные перевозки через сухопутные погранпереходы Забайкальск (эксп.) Забайкальской железной дороги и Наушки (эксп.) Восточно-Сибирской железной дороги – понижающий коэффициент 0,928 (скидка 7,2%);

на внутрироссийские перевозки до 2000 км включительно (за исключением перевозок со станций Дальневосточной железной дороги, перечисленных выше) – понижающий коэффициент 0,937 (скидка 6,3%).

По информации компании, скидка будет предоставляться с 3 июля по 31 декабря 2018 года.