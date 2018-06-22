Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Профсоюз против повышения пенсионного возраста

    22.06.2018

    • На заочном заседании Совета Российского профессионального союза моряков (РПСМ), проведенном срочно во внеочередном порядке, был рассмотрен вопрос об инициативе правительства РФ о повышении пенсионного возраста в стране.

    Члены Совета РПСМ не согласны с предлагаемой реформой, сообщили SeaNews в РПСМ. Соответствующее заявление направлено в адрес Президента Российской Федерации В.В.Путина, председателя Правительства РФ Д.А.Медведева, председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ В.В.Володина.

    Публикуем as is.

     

    Заявление Совета Российского профессионального союза моряков

    о повышении пенсионного возраста в Российской Федерации

    В связи с внесением Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», предусматривающего повышение пенсионного возраста для мужчин - до 65  лет, для женщин – до 63 лет, а также сокращение действующих законодательных льгот досрочного выхода на пенсию целому ряду категорий работников, Совет Российского профессионального союза моряков (РПСМ) вынужден выразить свое категорическое несогласие с предлагаемыми изменениями действующего пенсионного законодательства.

    Совет РПСМ считает, что данный законопроект преследует сиюминутную цель решить вопрос дефицита бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации за счет средств работающего населения и пенсионеров.

    Совет РПСМ отмечает, что законопроект, затрагивающий все трудоспособное население страны, не был предметом широкой общественной дискуссии в среде всех слоев гражданского общества, специалистов, ученых, экспертов, представителей политических партий, объединений работодателей и профсоюзов. По законопроекту даже не было организовано общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru).

    Рассмотрение законопроекта на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений носило формальный и скороспелый характер: документы были представлены в последний момент, что не дало возможности членам и экспертам Комиссии их всесторонне изучить и дать свои мотивированные замечания и предложения; в нарушение регламента и сложившейся практики не было проведено углубленного предварительного обсуждения на рабочих группах; несмотря на это, вопрос был вынесен на заседание Комиссии в ускоренном режиме в субботний выходной день 16  июня 2018 года.

    Совет РПСМ находит, что Правительство Российской Федерации не рассматривает иные пути пополнения Пенсионного фонда Российской Федерации и увеличения размера пенсий, кроме сокращения числа пенсионеров. Несмотря на то, что разработчиками утверждается, что в Российской Федерации якобы один из самых низких возрастных порогов выхода на пенсию, в некоторых странах, являвшихся ранее частью СССР, установлен аналогичный возраст выхода на пенсию, 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а во многих странах, где право на пенсию возникает позже, трудовое законодательство предусматривает более короткую рабочую неделю. Если исчислять рабочий стаж в количестве отработанных рабочих часов за весь период трудовой деятельности работников, то он является одним из самых высоких в мире, составляя порядка 76 000 часов.

    Совет РПСМ обращает внимание, что разработчиками также не учтены вопросы общей продолжительности жизни трудоспособного населения, значительная часть которого либо не доживает до пенсии, либо к моменту выхода на нее имеет целый букет хронических заболеваний, не позволяющих далее полноценно трудиться по избранной заранее профессии. К числу таковых относятся, в частности, и моряки. Состояние отечественного здравоохранения не всегда позволяет сохранить трудоспособность работников до достижения ими пенсионного возраста, установленного сегодня.

    С учетом изложенного Совет РПСМ считает необходимым отозвать рассматриваемый законопроект и вернуться к изменению пенсионной системы Российской Федерации после тщательной проработки всех аспектов и широкого общественного обсуждения.

     

    69
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ITFОАЭПрава моряковСоглашение 18.05.2018 ITF и Эмираты подписали меморандум
    По защите прав моряков, брошенных судовладельцами
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    22.06.2018 Первый СПГ с Ямала в Испании
    22.06.2018 РЖД продлят скидки для зерна
    21.06.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    21.06.2018 Длинномеры для БАМа
    21.06.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 25, 2018
    20.06.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    Контейнерные перевозки Показать всё
    22.06.2018 Подводные камни импортера
    22.06.2018 Скидки для контейнеров по жд
    22.06.2018 РЖД продлят скидки для зерна
    22.06.2018 Безработные контейнеровозы
    20.06.2018 20 лет как один день
    19.06.2018 Контейнерооборот Дальневосточного региона
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД