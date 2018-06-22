Профсоюз против повышения пенсионного возраста

На заочном заседании Совета Российского профессионального союза моряков (РПСМ), проведенном срочно во внеочередном порядке, был рассмотрен вопрос об инициативе правительства РФ о повышении пенсионного возраста в стране.

Члены Совета РПСМ не согласны с предлагаемой реформой, сообщили SeaNews в РПСМ. Соответствующее заявление направлено в адрес Президента Российской Федерации В.В.Путина, председателя Правительства РФ Д.А.Медведева, председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ В.В.Володина.

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Заявление Совета Российского профессионального союза моряков

о повышении пенсионного возраста в Российской Федерации

В связи с внесением Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», предусматривающего повышение пенсионного возраста для мужчин - до 65 лет, для женщин – до 63 лет, а также сокращение действующих законодательных льгот досрочного выхода на пенсию целому ряду категорий работников, Совет Российского профессионального союза моряков (РПСМ) вынужден выразить свое категорическое несогласие с предлагаемыми изменениями действующего пенсионного законодательства.

Совет РПСМ считает, что данный законопроект преследует сиюминутную цель решить вопрос дефицита бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации за счет средств работающего населения и пенсионеров.

Совет РПСМ отмечает, что законопроект, затрагивающий все трудоспособное население страны, не был предметом широкой общественной дискуссии в среде всех слоев гражданского общества, специалистов, ученых, экспертов, представителей политических партий, объединений работодателей и профсоюзов. По законопроекту даже не было организовано общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru).

Рассмотрение законопроекта на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений носило формальный и скороспелый характер: документы были представлены в последний момент, что не дало возможности членам и экспертам Комиссии их всесторонне изучить и дать свои мотивированные замечания и предложения; в нарушение регламента и сложившейся практики не было проведено углубленного предварительного обсуждения на рабочих группах; несмотря на это, вопрос был вынесен на заседание Комиссии в ускоренном режиме в субботний выходной день 16 июня 2018 года.

Совет РПСМ находит, что Правительство Российской Федерации не рассматривает иные пути пополнения Пенсионного фонда Российской Федерации и увеличения размера пенсий, кроме сокращения числа пенсионеров. Несмотря на то, что разработчиками утверждается, что в Российской Федерации якобы один из самых низких возрастных порогов выхода на пенсию, в некоторых странах, являвшихся ранее частью СССР, установлен аналогичный возраст выхода на пенсию, 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а во многих странах, где право на пенсию возникает позже, трудовое законодательство предусматривает более короткую рабочую неделю. Если исчислять рабочий стаж в количестве отработанных рабочих часов за весь период трудовой деятельности работников, то он является одним из самых высоких в мире, составляя порядка 76 000 часов.

Совет РПСМ обращает внимание, что разработчиками также не учтены вопросы общей продолжительности жизни трудоспособного населения, значительная часть которого либо не доживает до пенсии, либо к моменту выхода на нее имеет целый букет хронических заболеваний, не позволяющих далее полноценно трудиться по избранной заранее профессии. К числу таковых относятся, в частности, и моряки. Состояние отечественного здравоохранения не всегда позволяет сохранить трудоспособность работников до достижения ими пенсионного возраста, установленного сегодня.

С учетом изложенного Совет РПСМ считает необходимым отозвать рассматриваемый законопроект и вернуться к изменению пенсионной системы Российской Федерации после тщательной проработки всех аспектов и широкого общественного обсуждения.