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    • Подводные камни импортера

    22.06.2018

    • Алексей Подчуфаров, руководитель отдела интермодальных перевозок Itella в России о том, на какие моменты стоит особенно обращать внимания импортеру, выбирая контейнер, заполняя документы для таможни и отправляя груз по железной дороге.

    Подводные камни импортера    Как и многие процессы современного мира, транспортировка и логистика стремятся к унификации. Ярчайшим примером универсального способа доставки являются контейнерные перевозки. С каждым годом всё больше промышленных грузов и товаров народного потребления (ТНП) доставляют по всему миру в универсальных контейнерах морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Однако перевозка разных категорий грузов контейнерами имеет свои особенности.

    Основными моментами, которые должны быть под контролем импортёра ТНП, помимо стоимости перевозки, являются своевременность поставки, обеспечение сохранности груза и правильная подготовка документов для таможенного оформления в России. Ведь ни для кого не секрет, что во многих случаях возможность таможенного оформления с минимальными задержками на таможенном посту является определяющим фактором выбора маршрута доставки грузовладельцем.

    Некоторые импортёры порой сталкиваются с неожиданными для себя вопросами. Например, при отправке груза на деревянных паллетах или в деревянных ящиках они должны иметь специальную маркировку, подтверждающую, что тара прошла специальную фитосанитарную обработку. Перед подачей документов для таможенного оформления на коносамент необходимо получить печать инспектора Роспотребнадзора о прохождении санитарно-карантинного контроля. 

    Еще один «подводный камень» для импортера – требование российской таможни предоставить подробную спецификацию на содержимое каждого контейнера (вплоть до всех крепёжных элементов) при доставке промышленного оборудования (сборочная линия, асфальтовый завод и т.д.) в разобранном виде партией из нескольких контейнеров, которое обычно импортёр ввозит по классификационному решению. Часто производитель не может предоставить такую спецификацию.

    Кроме того, некоторые импортёры ошибочно полагают, что если контейнер перед погрузкой на судно прошёл процедуру VGM (verify gross mass), то данные о весе груза, указанные в коносаменте, можно заявлять при подаче декларации на таможню. Однако по правилам российской таможни, объективные данные о весе груза можно получить только на сертифицированных весах на территории РФ. Поэтому в некоторых случаях, когда таможня отправляет контейнер на дополнительное контрольное взвешивание, импортёру приходится корректировать вес груза в поданной декларации.

    Любые ошибки при подготовке документов для таможенного оформления приводят к задержкам грузов в порту назначения, увеличению общего срока их доставки, а также к дополнительным затратам импортера.

    Есть свои тонкости и при дальнейшей доставке груза из порта до получателя. Подводные камни импортера

    Так, если груз из порта назначения нужно перевозить далее по железной дороге, то, если в контейнер загружен товар, вес одного грузового места которого превышает 1,5 тонны, то надо дополнительно согласовывать с РЖД специальные условия транспортировки. И, скорее всего, перед постановкой на ж/д потребуется дополнительное крепление груза внутри контейнера.

    При отправке в универсальных сухих контейнерах консервированных овощей/фруктов, которые от порта назначения планируется перевозить до места назначения по железной дороге, нужно учитывать, что у РЖД есть сезонные ограничения на перевозку подобных грузов, и опять-таки будет согласовывать специальные условия. 

    И, говоря о продуктах питания, стоит иметь в виду – в случае, если они не требуют специальных температурных условий транспортировки, то для их загрузки лучше использовать специально подготовленные универсальные контейнеры. По факту это обычные новые контейнеры без следов ржавчины, предварительно осмотренные представителями судоходной линии. За такую «селекцию» судоходные линии берут дополнительную надбавку 30-80 долларов за контейнер. В противном случае есть риск получить под погрузку старый ржавый контейнер с заплатами и следами неопределённой жидкости на полу. 

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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