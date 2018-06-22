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    • Первый СПГ с Ямала в Испании

    22.06.2018

    • ОАО «Ямал СПГ» отправило первую танкерную партию СПГ в Испанию по долгосрочному контракту.

    Газовоз «Федор Литке» грузовместимостью более 170 тыс. куб. м в соответствии с графиком произвел разгрузку танкерной партии в порту Мугардос (провинция Ла-Корунья, автономное сообщество Галисия).

    Контракт на закупку СПГ у «Ямал СПГ» сроком на 24 года Gas Natural Fenosa подписала в ноябре 2013 года. Ранее глава «Новатэка» Леонид Михельсон говорил, что общий объем контракта составляет более 30 млрд евро.

    По информации «Новатэка», ежегодный объем поставок составит 3,2 млрд куб. м или 2,5 млн тонн СПГ – порядка 8% от годового потребления газа в Испании.

    Отметим, Gas Natural Fenosa также недавно продлила долгосрочный контракт до 2030 года с Sonatrach (Алжирская государственная нефтегазовая компания) на поставку трубопроводного газа. 

    Напомним, что основным источником поставок газа для Испании является магистральный газопровод (МГП) Магриб – Европа (GME), а также поставки сжиженного природного газа (СПГ). Российский газ в Испанию до настоящего времени не поступал.

     

     

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