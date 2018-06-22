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    • Назначение в Росморпорте

    22.06.2018

    • По информации «Росморпорта», приказом ФГУП «Росморпорт» от 18.06.2018 №699/к на должность директора Сахалинского филиала предприятия с 18 июня 2018 года переведен Евгений Панкратов.

    Е.Панкратов окончил Дальневосточный государственный технический университет по специальности «строительство». До настоящего времени занимал должность главного инженера Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» и исполнял обязанности директора филиала без освобождения от занимаемой должности.

    До перехода в «Росморпорт» возглавлял производственно-технический отдел федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».

     

     

     

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