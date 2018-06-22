«Волга-флот» не будет выплачивать дивиденды

22 июня 2018 года в Нижнем Новгороде прошло годовое общее собрание акционеров АО «Волга-флот».

В ходе собрания акционеры рассмотрели и утвердили годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

Чистая прибыль «Волжского пароходства» в 2017 году составила 936 млн рублей. Дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям решено не выплачивать, оставив средства в распоряжении общества и направив их на финансирование инвестиционных проектов.

Напомним, другая судоходная компания в составе UCL Holding, Северо-Западное пароходство, также не будет выплачивать дивиденды за 2017 год.

Общее собрание избрало Совет директоров «Волга-флота» в составе:

Олег Букин,

Виктор Кириленко,

Дмитрий Притула,

Денис Самсиков,

Александр Синявский,

Игорь Федоров,

Александр Шишкин.

Акционеры приняли решение о реорганизации АО «Волга-флот» в форме присоединения к нему ООО «В.Ф. Танкер», ООО «Волго-Балт-Танкер» и ООО «В.Ф. Танкер - Инвест» с целью увеличения масштаба бизнеса общества и его диверсификации.

Также в связи с реорганизацией было принято решение об увеличении уставного капитала АО «Волга-флот» путем размещения дополнительных акций общества.