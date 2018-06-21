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    • Maersk Tankers внедряет цифру

    21.06.2018

    • Maersk Tankers начинает испытания цифрового решения SimTankers, разработанного в сотрудничестве с компанией CargoMetrics.

    SimTankers предназначен для фрахтователей, которые с его помощью могут моделировать оптимальные позиции судов с учетом выгоды и коммерческих рисков.

    Моделирование строится на основе исторических данных о рейсах. Например, выполняя рейс из Хьюстона в Роттердам, судно подает данные о длительности рейса, демередже, портовых сборах, расходах на бункер. Эти данные обрабатываются и анализируются.

    По мнению Chief Digital Officer Maersk Tankers Петера Шродера, это позволит компании принимать более обоснованные решения, поскольку даст понимание, на какие рынки целесообразнее направлять суда, где больше спрос и выше прибыли.

    Начать тестирование планируется в сегменте танкеров LR2, затем решение предполагается распространить на другие сегменты.

     

     

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