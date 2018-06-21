Рокировка на Балтике

По информации Администрации морских портов Балтийского моря, приказом заместителя министра транспорта РФ – руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта В.А.Олерского от 19 июня 2018 года № 108/К-МРФ с 19 июня капитаном морского порта Приморск назначен Игорь Ищенко. До этого он занимал должность капитана Пассажирского порта Санкт-Петербург.

Капитаном Пассажирского порта Санкт-Петербург приказом замминистра транспорта – руководителя Росморречфлота В.А.Олерского от 19 июня 2018 года №109/К-МРФ с 19 июня назначен Сергей Желдыбин, до этого занимавший должность капитана морского порта Усть-Луга.

Капитаном порта Усть-Луга приказом замминистра транспорта – руководителя Росморречфлота В.А.Олерского от 19 июня 2018 года № 114/К-МРФ с 19 июня назначен Игорь Золотых, который ранее был капитаном порта Приморск.