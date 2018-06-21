Об аресте счетов ВМТП

По информации Транспортной группы FESCO, Московский городской суд принял решение оставить без изменений постановление Тверского районного суда города Москвы об аресте счетов ПАО «ВМТП».

Заявление группы в связи с решением суда:

«Мы разочарованы сегодняшним решением суда, не видим оснований для ареста счетов ВМТП. ВМТП – публичная компания, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства и не причастна ни к каким правонарушениям, которые могут повлечь за собой подобные меры. Мы продолжим оспаривать решение суда в установленном законом порядке, рассчитываем на скорое урегулирование вопроса, так как арест счетов несет в себе риски роста социальной напряженности в Приморском крае, где ВМТП является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков. Средняя зарплата производственного персонала ВМТП в 2-2,5 раза превышает среднегородские значения, кроме того ВМТП на постоянной основе поддерживает ряд социально-значимых организаций Приморского края. Арест счетов также оказывает давление на бизнес Компании, негативно влияет на ее репутацию, может иметь существенный негативный эффект на уровень конкуренции на рынке стивидорных услуг Дальнего Востока».

«Мы делаем все возможное для обеспечения стабильной работы Компании, исполнения обязательств перед клиентами, партнерами и сотрудниками. В настоящее время операционная деятельность ВМТП ведется в рабочем режиме, подход флота, обработка судов и вагонов осуществляется в соответствии с расписанием, обязательства перед контрагентами и сотрудниками выполняются».