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    • Длинномеры для БАМа

    21.06.2018

    • «РЖД Логистика» поделилась опытом организации перевозки длинномерных балок для реконструкции БАМа.

    Балки производства ООО «Кузнецкие металлоконструкции» предназначены для реконструкции железнодорожных мостов на участках Известковая – Чегдомын и Тында – Новый Ургал Дальневосточной железной дороги.

    Перевозка была организована филиалом «РЖД Логистики» в Новосибирске в сотрудничестве с Западно-Сибирской железной дорогой.

    Балки длиной более 33,5 м и весом порядка 60 тонн каждая были доставлены со станции Новокузнецк-Сортировочный (Кемеровская область) на станцию Тырма (Хабаровский край).

    По информации компании, сопровождение проекта включало формирование схем размещения и крепления груза, подбор специализированного для перевозки длинномерного груза подвижного состава (железнодорожных транспортеров сцепного типа), организацию погрузочно-разгрузочных операций, подачу вагонов и обеспечение поставки «точно в срок» согласно графику производства строительных работ заказчика. Перевозка была проведена менее чем за 15 суток.

    В «РЖД Логистике» рассчитывают продолжить осуществлять доставку балок этого типа для дальнейшей реконструкции железнодорожных мостов на БАМе.

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