Длинномеры для БАМа

«РЖД Логистика» поделилась опытом организации перевозки длинномерных балок для реконструкции БАМа.

Балки производства ООО «Кузнецкие металлоконструкции» предназначены для реконструкции железнодорожных мостов на участках Известковая – Чегдомын и Тында – Новый Ургал Дальневосточной железной дороги.

Перевозка была организована филиалом «РЖД Логистики» в Новосибирске в сотрудничестве с Западно-Сибирской железной дорогой.

Балки длиной более 33,5 м и весом порядка 60 тонн каждая были доставлены со станции Новокузнецк-Сортировочный (Кемеровская область) на станцию Тырма (Хабаровский край).

По информации компании, сопровождение проекта включало формирование схем размещения и крепления груза, подбор специализированного для перевозки длинномерного груза подвижного состава (железнодорожных транспортеров сцепного типа), организацию погрузочно-разгрузочных операций, подачу вагонов и обеспечение поставки «точно в срок» согласно графику производства строительных работ заказчика. Перевозка была проведена менее чем за 15 суток.

В «РЖД Логистике» рассчитывают продолжить осуществлять доставку балок этого типа для дальнейшей реконструкции железнодорожных мостов на БАМе.